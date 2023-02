Chord Gitar Menanti Kejujuran - Nike Ardilla: Menanti Kejujuran Harapkan Kepastian

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Menanti Kejujuran yang dipopulerkan oleh penyanyi legendaris Indonesia, Nike Ardilla.

Lagu Menanti Kejujuran termuat dalam album ketujuh yang juga album terkahir Nike Ardila, bertajuk Sandiwara Cinta.

Album tersebut dirilis pada tahun 1995, silam.

Menanti Kejujuran - Nike Ardilla

G Em C Em

Em G D Em

G

Em G

Lari dan lepaslah segala impian

Em G

Akan indahnya hari depan

D

Nikmatnya kedamaian

Em

yang kudambakan

Am G C D

Masih tetap impian

Em G

Kini ku berpijak di persimpangan

Em G

Tanpa ada pasti ku jelang

D

Tak pernah ku mengerti

Em

Arti kedamaian

Am G C D

Yang pernah kau janjikan

[Reff:]

G D

Menanti kejujuran

Am Em

Harapkan kepastian

D B

Hanya itu yang sanggup

Em D

Aku lakukan

G D

Menanti kejujuran

Am Em

Harapkan kepastian

D C G

Semoga damai jadi kenyataan

[Interlude:]

Am Em D B Em

Am Em D C G

Em G

Kini ku berpijak di persimpangan

Em G

Tanpa ada pasti ku jelang

D

Tak pernah ku mengerti

Em

Arti kedamaian

Am G C D

Yang pernah kau janjikan

[Reff:]

G D

Menanti kejujuran

Am Em

Harapkan kepastian

D B

Hanya itu yang sanggup

Em D

Aku lakukan

G D

Menanti kejujuran

Am Em

Harapkan kepastian

D C G

Semoga damai jadi kenyataan

C

Bila janji janji

G

Yang pernah kau beri

C

Akan kunikmati

G

Dalam hidup ini

C

Bila janji janji

G

Yang pernah kau beri

C

Akan kunikmati

G

Dalam hidup ini

[Fade Out:]

C

Bila janji janji

G

Yang pernah kau beri

C

Akan kunikmati

G

Dalam hidup ini

(Tribunnews.com)