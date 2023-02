Kunci Gitar Rela Kau Tinggalkan Aku - Arief: Bagaikan Tertusuk Duri Ku Lalui Semua Masa Sulit Ini

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Rela Kau Tinggalkan Aku dari Arief.

Chord Gitar Rela Kau Tinggalkan Aku - Arief

[Intro] Am Dm G C

Dm Am F -Em Dm E..

Am Dm

bertahun lamanya kita tlah bersama

G C

menjalin hubungan asmara cinta

Am Dm

meski kini engkau bersama dirinya

E Am

biarlah kusimpan dengan air mata..

Am Dm

besarlah harapku bersama dirimu

G C

membangun mahligai di tenda biru

Am Dm

namun apa daya semua hanya bisu

E Am A

diriku mengira kita akan bersatu..

[Reff]

Dm

bagaikan tertusuk duri..

G C

ku lalui semua masa sulit ini..

Am Dm

ku iklaskan dirimu yang telah pergi..

E A

ketabahan hati dalam hidup ini..

Dm

hancur lebur harapanku..

G C

kau tingalkan diriku yang menyayangimu..

Am Dm

ku hanya bisa berdoa untukmu..

E Am

semoga kau bahagia selalu..

[Musik] Dm G C Am

Dm E A..

Dm G C Am

Dm E Am..

Am Dm

bertahun lamanya kita tlah bersama

G C

menjalin hubungan asmara cinta

Am Dm

meski kini engkau bersama dirinya

E Am

biarlah kusimpan dengan air mata..

Am Dm

besarlah harapku bersama dirimu

G C

membangun mahligai di tenda biru

Am Dm

namun apa daya semua hanya bisu

E Am A

diriku mengira kita akan bersatu..

[Reff]

Dm

bagaikan tertusuk duri..

G C

ku lalui semua masa sulit ini..

Am Dm

ku iklaskan dirimu yang telah pergi..

E A

ketabahan hati dalam hidup ini..

Dm

hancur lebur harapanku..

G C

kau tingalkan diriku yang menyayangimu..

Am Dm

ku hanya bisa berdoa untukmu..

E Am A

semoga kau bahagia selalu..

Dm

bagaikan tertusuk duri..

G C

ku lalui semua masa sulit ini..

Am Dm

ku iklaskan dirimu yang telah pergi..

E A

ketabahan hati dalam hidup ini..

Dm

hancur lebur harapanku..

G C

kau tingalkan diriku yang menyayangimu..

Am Dm

ku hanya bisa berdoa untukmu..

E Am

semoga kau bahagia selalu..

[Outro] Dm G C Am

Dm E A..

Dm G C Am

Dm E Am..

(Tribunnews.com)