Peggy Melati Sukma Menikah dengan Reza Abdul Jabbar, Arie Untung Akui Kagum: Nikah Tanpa Bertemu

TRIBUNNEWS.COM - Kabar bahagia datang dari pesinetron lawas, Peggy Melati Sukma.

Meski telah lama vakum dari dunia hiburan, nama Peggy Melati Sukma masih ramai dibicarakan publik.

Hal itu karena Peggy Melati Sukma memutuskan untuk hijrah dan lebih aktif membagikan kegiatan dan seputar dakwah di media sosialnya.

Peggy Melati Sukma kembali disorot publik setelah beredar kabar pernikahannya dengan seorang ustaz asal Indonesia yang aktif berdakwah di New Zealand.

Pendakwah tersebut bernama Reza Abdul Jabbar yang juga berprofesi sebagai pengusaha.

Kabar pernikahan itu pertama kali dibagikan oleh Arie Untung pada unggahan Instagram pribadinya, Rabu (1/2/2023).

Dalam unggahan itu, Arie Untung mengaku kagum kepada kisah pertemuan Peggy Melati Sukma dan Reza Abdul Jabbar.

Pasalnya selain menikah secara ta'aruf, pasangan tersebut rupanya belum pernah bertemu sampai hari akad dilangsungkan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Reza Abdul Jabbar pada wawancaranya bersama Ari Untung.

"Kami baru ketemu itu pas kita nikah," ungkap Reza Abdul Jabbar.

Diakui Peggy Melati Sukma, ia sempat ragu untuk melanjutkan kisah cinta tersebut.

Hal itu lantaran pekerjaan Reza Abdul Jabbar di New Zealand dan ia yang masih berada di Indonesia.

Tetapi karena keyakinannya, akhirnya mereka dipertemukan saat akan nikah dan pertemuan itu menjadi interaksi pertama kali bagi keduanya secara langsung.

"Itu delapan hari safari dakwah dan saat itu ya kita ga ketemu caranya. Abang Abdul ke Indonesia, but I will not be there. Terus gimana dong kita bisa melanjutkan ini ke tahap selanjutnya?" terang Peggy Melati Sukma, dikutip Tribunnews dari @cerita_untungs, Kamis (2/2/2023).

Arie Untung pun mengaku kagum akan kisah percintaan Peggy Melati Sukma dan Reza Abdul Jabbar.

Di kolom keterangan unggahan, Arie Untung mengaku mendapatkan hikmah dari wawancara singkat tersebut.

"MENIKAH TANPA BERTEMU

Keren banget guys kisahnya pengantin baru @theabduljabbars sama @peggymelatisukma_khadijah

Wawancara darurat sama pasangan ini di bandara sebelum berangkat ke New Zealand

Pembicaraannya cuma beberapa menit

Tapi hikmah ilmu yang terkandung di dalamnya seperti ratusan tahun

Bersatunya dua pendakwah besar Indonesia New Zealand siapa tau jadi wasilah besar untuk ummat di kedua tempat tersebut," tulis @untungkuntung, Kamis (2/2/2023).

Kisah pernikahan Peggy Melati Sukma dan Reza Abdul Jabbar

Reza Abdul Jabbar merupakan seorang saudagar kaya peternak sapi asal Indonesia yang memiliki lahan beberapa hektar di New Zealand.

Selain sebagai pengusaha, Reza Abdul Jabbar juga seorang imam besar di masjid New Zealand dan aktif berdakwah.

Reza Abdul Jabbar mengaku bahwa ia dan Peggy Melati Sukma awalnya tak saling tahu dan tak bertemu.

"Nggak pernah ada hubungan, nggak pernah tau, nggak pernah ketemu," ucap Abdul Jabbar.

Peggy Melati Sukma mengatakan bahwa ia dan Abdul Jabbar memiliki kesamaan menjadi pendakwah.

"Alhamdulillah kan abang sama teteh sama-sama jalan dakwah."

"Dalam hijrah ini kan betul-betul teteh niatkan sebagai jalan yang bisa mencapai Allah dan rasulnya."

"Insya Allah amanahnya jalan dakwah ini, banyak aktivitas keumatan," jelas Peggy Melati Sukma.

Sebelumnya, Peggy dan Abdul Jabbar sudah saling tahu, tetapi tidak saling bertemu.

Saat itu, Peggy tengah melakukan safari dakwah ke luar negeri.

Kemudian, ada beberapa jamaah yang menceritakan sosok Abdul Jabbar kepada Peggy.

Jemaah tersebut pun menceritakan sosok Peggy dan Abdul Jabbar kepada mereka masing-masing.

"Jadi mereka nyeritain tentang teteh ke abang, nyeritain tentang abang ke teteh dan berharap kita bisa ketemu waktu itu," papar Peggy.

"Sekadar untuk kolaborasi dakwah," tutup Reza Abdul Jabbar.

(Tribunnews.com/Isti Prasetya, Katarina Retri Yudita)