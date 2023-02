Andre Taulany Bangga Nyanyi Lagu Mungkinkah Stinky di Konser Dewa 19

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Andre Taulany menjadi satu diantara bintang tamu yang tampil pada konser Dewa 19 bertajuk Pesta Rakyat 30 Tahun.

Mantan vokalis Stinky ini menyanyikan lagu Mungkinkah yang diiringi grup band Dewa 19.

Momen tersebut membuat Andre Taulany terharu dan bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan Ahmad Dhani dan kawan-kawan.

"Bangga sekali rasanya semalam bisa mendapat kesempatan dan kehormatan menjadi bagian dari acara Konser 30 Tahun Dewa 19 di Pesta Rakyat JIS 2023 di depan 75 ribu penonton," kata Andre Taulany di Instagram, Minggu (5/2/2023).

Kemudian Andre Taulany turut berterimakasih kepada para personel Dewa 19 dan Ahmad Dhani yang telah memberikan kesempatan untuknya tampil di depan 75 ribu penonton.

"Terima kasih buat Dewa 19 dan Maestro The One And Only mas Ahmad Dhani yang sudah membuat lagu Mungkinkah menjadi Mungkin Dong, keren banget," ungkap Andre.

Terakhir, Andre menyampaikan harapannya kepada grup band Dewa 19 yang kini berusia 30 tahun.

"Terima kasih juga buat semua pecinta musik Indonesia dan para Baladewa dimanapun berada, sukses terus happy anniversary 30 tahun Dewa 19 tetap menjadi band terkesan di jagat raya, DEWA 19, JAYA!! KAYA!! RAYA!!!, " pungkasnya.