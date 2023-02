TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu keroncong dan kunci gitar Mengapa Kau Menangis dari Mus Mulyadi.

Selain oleh Mus Mulyadi, lagu Mengapa Kau Menangis juga dipopulerkan oleh Sundari Soekotjo.

Lirik Lagu dan Chord Gitar Mengapa Kau Menangis - Mus Mulyadi :

[Intro]

C G7 C

[Verse]

G7 C C7

Mengapa kau menangis manis

F G7 C

Aku selalu rindu padamu

C G7

Jangan menangis lagi kasih

C

Ku kan kembali padamu

[Verse]

G7 C C7

Percayalah padaku kasih

F G7 C

Aku tak kan mengingkari janji

C G7

Hapuslah air matamu manis

C C7

Ku kan kembali padamu

[Interlude]

G7 C C7

F G7 C

C G7

C

[Verse]

G7 C C7

Mengapa kau menangis kasih

F G7 C

Aku selalu rindu padamu

C G7

Jangan menangis lagi kasih

C

Ku kan kembali padamu

[Verse]

G7 C C7

Percayalah padaku kasih

F G7 C

Aku tak kan mengingkari janji

C G7

Hapuslah air matamu manis

C C7

Ku kan kembali padamu

[Outro]

F G7 C

