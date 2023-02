8 Momen Menarik Konser Dewa 19, Andre Taulany Nyanyikan Lagu Stinky hingga Ditonton Sejumlah Pejabat

TRIBUNNEWS.COM - Berikut delapan momen menarik dalam konser Dewa 19.

Dewa 19 sukses menggelar konser di Jakarta Internasional Stadium pada Sabtu (4/2/2023).

Konser ini bertajuk Pesta rakyat 30 Tahun Berkarya, dengan menghadirkan empat vokalis dan lima drummer.

Dalam konser Dewa 19 tersebut, terdapat beberapa momen menarik yang terjadi.

Salah satunya adalah penampilan Andre Taulany yang membawakan lagu dari Stinky.

Momen menarik konser Dewa 19

1. Andre Taulany nyanyikan lagu 'Mungkinkah' milik Stinky

Dalam konser Dewa 19, Andre Taulany turut ikut andil dengan membawakan lagu.

Bukan menyanyikan lagu Dewa 19, Andre justru membawakan lagu milik bandnya, Stinky yang bertajuk 'Mungkinkah'.

Momen dan kesempatan ini menjadi hal yang membanggakan bagi Andre.

Selain itu, kesempatan tersebut menjadi suatu kehormatan bagi Andre untuk menyanyi di hadapan 75 ribu penonton.

"Bangga sekali rasanya semalam bisa mendapat kesempatan dan kehormatan menjadi bagian dari Acara KONSER 30 THN DEWA19 di PESTA RAKYAT JIS 2023 di depan 75 ribu penonton," tulis keterangan postingan di Instagram @andreastaulany.

Andre pun menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Dewa 19.

Andre Taulany tampil di konser Dewa 19 bawakan lagu Mungkinkah dari Stinky. (Tangkapan layar Instagram @andreastaulany)

"Terima Kasih Buat DEWA19 @officialdewa19 dan 'Maestro' The One And Only Mr. @ahmaddhaniofficial yang sudah membuat lagu 'Mungkinkah' menjadi 'Mungkin Dong' keren banget (emoji jempol)," imbuhnya.