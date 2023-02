Grammy 2023: Beyonce Pecahkan Rekor sebagai Pemenang Terbanyak, Harry Styles Raih Hadiah Terbesar

TRIBUNNEWS.COM - Beyonce menjadi artis yang paling banyak memenangkan Grammy sepanjang sejarah.

Di ajang Grammy 2023, Beyonce memenangkan best R&B song, best dance/electronic recording, best dance/electronic album, dan best traditional R&B performance.

Secara total, Beyonce memenangkan 32 penghargaan Grammy, The Guardian melaporkan.

“Saya berusaha untuk tidak terlalu emosional,” kata wanita berusia 41 tahun itu di atas panggung setelah memenangkan hadiah untuk album dance/elektronik.

Dia juga memberikan penghormatan kepada suaminya dan komunitas queer.

Sementara itu, Harry Styles meraih hadiah Grammy terbesar malam itu, yakni album terbaik tahun ini, untuk Harry's House.

“Saya sangat, sangat terinspirasi oleh setiap artis dalam kategori ini bersama saya,” katanya.

“Saya pikir pada malam seperti malam ini, sangat penting untuk mengingat bahwa tidak ada yang terbaik dalam musik. Ini tidak sering terjadi pada orang seperti saya.”

Dia juga memenangkan penghargaan untuk album vokal pop terbaik.

Adele memenangkan penampilan solo pop terbaik untuk Easy on Me, Grammy keenam belasnya hingga saat ini.

"Saya benar-benar menantikan untuk datang malam ini," katanya di awal pidato penerimaan yang singkat namun emosional yang membuatnya tersedak ketika berbicara tentang putranya.

Adele di Grammy 2023 (Twitter Recording Academy / GRAMMYs)

Kendrick Lamar membawa pulang penampilan rap terbaik, lagu rap terbaik, dan album rap terbaik.

“Saya ingin berterima kasih kepada budaya karena mengizinkan saya berkembang,” katanya dalam pidatonya, mengacu pada album Mr. Morale & the Big Steppers sebagai salah satu proyek “terberat” miliknya.

Lizzo memenangkan record of the year untuk About Damn Time.