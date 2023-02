Malam Ini Spektakuler Show Indonesian Idol XII Dimulai, Inilah 14 Finalis yang Berhasil Lolos

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ajang pencarian bakat Indonesian Idol XII sudah masuk ke babak Spektakuler Show yang akan dimulai malam ini, Senin (6/2/2023).

Ada 14 finalis akan tampil di babak spektakuler show dan akan bersaing untuk menjadi juara.

Di babak Final Showcase minggu lalu, satu peserta yakni Azis harus menghentikan langkahnya di ajang tersebut.

"Indonesia memilih, I'm so sory Azis we have to say goodbye!," ujar Boy William dikutip Tribunnews.com dalam unggahan Instagram, Senin (6/2/2023).

Dalam kolom komentar akun resmi Indonesian Idol di Instagram, banyak yang tidak menyangka kalau Top 15 menjadi penampilan terakhir Azis.

Para juri juga ikut menyayangkan kepulangan Azis karena kerap mendapat komentar positif soal suara, rasa dan teknik vokalnya.

Gugurnya Azis menyisakan 14 finalis untuk tampil di Spektakuler Show, inilah 14 finalis yang akan tampil di babak Spektakuler Show :

Presenter Boy William membawakan acara Final Showcase 1 Indonesian Idol XII 2023 di Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (23/1/2023) malam. Sebanyak 17 peserta tampil dalam babak Final Showcase Indonesian Idol 2023 yang terbagi dalam dua hari penampilan. TRIBUNNEWS/DWI HARYANTO SAPTO NUGROHO (TRIBUNNEWS/DWI HARYANTO SAPTO NUGROHO)

1. Rony

2. Rachel

3. Neyl

4. Danil

5. Dimansyah

6. Paul

7. Salma

8. Alfredo

9. Rosalina

10. Syarla

11. Nabilah

12. Rahman

13. Novia

14. Anggis

Babak Spektakuler Show Indonesian Idol XII akan hadir malam ini Senin, 6 Februari 2023 pukul 21.30 WIB di stasiun televisi RCTI.