Sempat Hilang di Puncak Karier, Ressa Herlambang Ungkap Hal Mistis jadi Faktor Kebangkrutan Keluarga

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi solo Ressa Herlambang mengungkapkan kisahnya yang mendadak menghilang dari dunia hiburan Tanah Air.

Diketahui, penyanyi era 2000-an ini sempat berjaya hingga mendapat julukan sebagai Justin Timberlake Indonesia.

Ressa Herlambang juga sempat menjadi sorotan ketika menjalin hubungan asmara dengan Nia Ramadhani.

Di tengah puncak kariernya, ia ini mendadak menghilang di tahun 2009.

Namanya baru muncul setelah kembali dengan single 'Cinta Tak Pernah Salah' pada 2013.

Ressa Herlambang kini siap mengeluarkan single terbarunya yang berjudul 'Selamanya Kamu' Cipt. Koko Irwansyah. (istimewa)

Rupanya ada kejadian berat yang menimpa keluarganya pada masa kejayaan Ressa Herlambang.

Ia menceritakan bahwa ujian untuk keluarganya begitu berat hingga ia harus menepi dari dunia hiburan.

Saat itu, Ressa Herlambang yang terlahir dari keluarga kaya harus menerima pahitnya kebangkrutan bisnis keluarganya.

Hal ini ia ceritakan saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Ferdy ELEMENT, Jumat (3/2/2023).

Bahkan ia menyebut hasil bisnis keluarganya habis karena sesuatu hal yang terjadi.

"Aku pernah 2010 itu mengalami makan cuman satu hari dan kita tidur kaki kita dilewatin tikus-tikus karena kita ngontrak," ungkap Ressa Herlambang, dikutip Tribunnews.com dari YouTube Ferdy ELEMENT, Senin (6/2/2023).

Kisah itu bermula dari tahun 2009 saat tiba-tiba bisnis keluarga Ressa Herlambang harus kehilangan Rp 12 miliar dalam semalam pada suatu acara pameran.

Pelantun lagu 'Menyesal' ini kemudian menceritakan hal janggal yang terjadi sebelum masa kebangkrutan keluarganya.

Namun, ia enggan memaksa pemirsa untuk mempercayai kisahnya meskipun hal tersebut benar dialami oleh keluarga Ressa Herlambang.

"Jadi rumahku dulu pernah kejatuhan bola api, (jatuh di) kolam renang."

"Dari situ bisnis semua hancur," cerita Ressa Herlambang.

Bahkan ibu Ressa Herlambang juga mengalami musibah lain akibat dari peristiwa itu.

"Mama juga sampai hampir seperti orang gila."

"Maaf ya punten, sampai keluar rumah tuh pernah nggak pakai pakaian."

"Sampai kita yang handukin," lanjutnya.

Ressa Herlambang Disamping Makam Ibunda di TPU Kober, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (31/8/2022). (Tribunnews.com/ Alivio)

Saat itu, Ressa Herlambang juga harus angkat kaki dari rumahnya dan pindah ke rumah milik saudaranya secara mendadak.

"Waktu itu aku inget banget jam empat sore, lagi main playstation di rumah. Tiba-tiba aku disuruh keluar kamar diajak pergi sama papa sama mama, tiba-tiba dibawa ke rumah tante."

"Sampai detik ini aku nggak balik lagi ke rumah itu," ungkapnya.

Kejadian itu pun membuat keluarga harus berurusan dengan polisi karena tak bisa melunasi tagihan kerja sama bisnis.

"Sampai kita dikejar polisi karena tidak bisa membayar beberapa kerja sama, tapi itu bukan kesalahan kita, semua udah clear," ujar Ressa Herlambang.

Lebih lanjut, guncangan ekonomi itu terjadi saat karier musiknya berada di puncak.

Bahkan membuat ia memilih tidak mengambil pekerjaan karena tak sanggup membayar persiapan panggung.

Selain itu, ia juga masih menjadi buronan polisi.

Setelah 2010 mengalami kegagalan, ia perlahan bangkit dengan bantuan orang lain.

"Aku dapat nomor telepon Pak Rahayu, bos Nagaswara. Kita ketemu dengan beliau. Itu aku naik motor sewaan. Nyewa waktu itu Rp 25 ribu. Dari Pamulang ke kantor Nagaswara," kenangnya.

Setelah pertemuan itu, Ressa Herlambang diberi satu single oleh Nagaswara, yang berjudul Jomblo.

Ia mendapat honor dari hasil kerja tersebut.

Kabar kebangkrutannya pun terdengar sampai bos-bos industri musik.

Diakui Ressa Herlambang ia tak pernah menceritakan kisah ini sebelumnya kepada siapa pun baik secara on air atau off air.

"Aku nggak pernah cerita ini demi Allah demi rasullah. Mungkin kalau tayangan ini rilis, banyak temen-temen yang 'Ressa masih kaya' ya ini this is me," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Isti Prasetya)