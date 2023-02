Chord Gitar dan Lirik Lagu Bayang - Khai Bahar: Hati Ini Semakin Risau

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Bayang yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Malaysia, Khai Bahar.

Lagu Bayang dirilis pada tahun 2016 dan telah ditonton sebanyak 36.301.997 kali di YouTube.

Lagu Bayang memiliki genre musik pop Melayu dan memiliki durasi 3 menit 35 detik.

Simak lirik chord gitar dan lagu Bayang yang dinyanyikan oleh Khai Bahar dalam artikel berikut:

Intro: Am..G..F..G..

Am..G..F..G..

.

Am G

..Lubuk hati yang terdalam

F G

..Di huni rindu menjalar

Am G

..Jarak terus memisahkan

F G

Tapi hati ii..

.

Am G

..Mungkin tangan ini tak pernah

F G

..Membelai indah cintamu

Am G

..Mungkin mata ini tak terlihat

F G

Tak akan hilang..

.

Reff I:

Am

Bayang..

Dm G

Mekar di dalam jiwaku

C F

Bersebelahan tanganku

D/F# E

Tak mungkin aku terlupa...

.

Am

Rindu..

Dm G

Hati ini semakin risau

C F

Jurang perjalanan ku

D/F# E

Walau jauh tak kan berubah...

.

Musik : F..G..E..Am..

Am-G-F..G..Am..

.

Reff II:

Am

Bayang..

Dm G

Mekar di dalam jiwaku

C F

Bersebelahan tanganku

D/F# E

Tak mungkin aku terlupa...

.

Am

Rindu..

Dm G

Hati ini semakin risau

C F

Jurang perjalanan ku

D/F# E

Walau jauh tak kan berubah...

.

Am

Bengang..

Dm G

Rindu mendera hatiku

C F

Pedih menyiksa jiwaku

D/F# E

Tak pernah kita bersua...

.

Outro: F..G..Am..Am-C-Am..

(Tribunnews.com)