Lagu 'Muak' Masuk Top 3 di Platform Streaming, Penyanyi Aruma Apresiasi Penggemar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aruma mengabarkan bahwa singlenya 'Muak' masuk top 3 di platform Spotify.

Kabar itu dibagaikan oleh Aruma lewat sosial media Instagram pribadinya, sekaligus memberikan ucapan terimakasih ke penggemarnya.

"Terimakasih semuaa, berkat kalian akuu menyelam lebih dalam lagi! top 3 on Spotify," ujar Aruma dikutip Tribunnews.com dari Instagram, Selasa (7/2/2023).

"By the way jangan lupa ngaji hari ini yaa," lanjut Aruma.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Aruma mengaku sangat senang atas pencapaian dari single yang ia rilis tahun 2022 lalu.

"Siapa sih yang ngga senang ada di posisi tersebut. Pastinya senangg bangga dengan diri sendiri," kata Aruma sembari tertawa.

Aruma berharap dengan pencapaian tersebut dirinya bisa semakin dikenal sebagai musisi dan bisa terus menorehkan prestasi.

"Aku bersyukur dan berharap juga orang - orang sudah mengenal aku as a musician! Biar aku lebih dekat lagi dengan para pendengar," terang Aruma.

Sekadar informasi, single 'Muak' milik Aruma berhasil tembus 3 besar top 50 Spotify dengan meraih 15 juta stream sejauh ini, lagunya juga sedang viral di media sosial Twitter.