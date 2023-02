Potret Patricia Gouw yang Resmi Menikah di Bali, Anjing Kesayangan Jadi Pengiring Pengantin

TRIBUNNEWS.COM - Presenter sekaligus model, Patricia Gouw telah menikah di Bali pada Senin (6/2/2023).

Melalui Instagram @patriciagouw, Patricia Gouw membagikan potret pernikahannya dengan sang kekasih, Daniel Bertoli.

Terlihat Patricia Gouw memakai gaun putih tanpa lengan dengan tudung kepala.

Sementara itu, Daniel Bertoli menggunakan jas putih dengan dasi kupu-kupu.

Daniel Bertoli pun terlihat membawa Zozo, anjing kesayangan Patricia Gouw dengan tali.

"...and I'll say "I do" for the rest of my life. From this moment on... to forever#DanPatgo," tulis keterangan postingan.

Baca juga: Tergiur Iming-iming Bunga, Patricia Gouw jadi Korban Investasi Bodong hingga Rugi Rp 2 Miliar

Unggahan ini pun mendapat banyak perhatian dan ucapan selamat dari para rekan artis.

"Congrattss cipaattt!!! jadi penasaran kalau gini yang MC wedding nya siapa ya," tulis Instagram @gritteagathaa.

"@patriciagouw #bighug #adik #ade #congratz #selamatmenempuhhidupbaru," tulis Instagram @samuelrizal1.

"Congrats," tulis Instagram @aurelie.

"Congratsss yaa Buat kalian berdua..Bersama selamanya," tulis Instagram @jud1ka.

"Congratulations makk Happy Wedding," tulis Instagram @lucintaluna_manjalita.

"Oh my goodness!! Congratsssss," tulis Instagram @victoragustino_.

"Congrats ciiii," tulis Instagram @lyodraofficial.