Agensi Ungkap Lokasi Pernikahan Lee Seung Gi dan Lee Da In yang Digelar 7 April 2023

Lee Seung Gi dan Lee Da In akan menikah pada 7 April 2023 - Agensi Lee Da In mengungkap lokasi pernikahan keduanya.

TRIBUNNEWS.COM - Agensi Lee Da In, 9ato Entertainment membagikan informasi terkait pernikahan Lee Seung Gi dan Lee Da In.

9ato Entertainment mengatakan pernikahan Lee Da in dan Lee Seung Gi akan diadakan pada 7 April 2023 di Grand Intercontinental Seoul Parnas Hotel di lingkungan Samseong di Gangnam, Seoul.

Meski demikian, agensi tidak memiliki informasi terkait waktu atau jadwal spesifiknya.

Sebelumnya pada Selasa (7/2/2023), Lee Seung Gi mengumumkan berita pernikahannya dengan Lee Da In melalui surat tulisan tangan di akun Instagram-nya.

“Saya telah memutuskan untuk menghabiskan sisa hidup saya dengan Lee Da In, yang saya cintai, bukan hanya sebagai pasangan namun sebagai pasangan suami istri,” tulis Lee Seung Gi, dikutip dari Soompi.

Baca juga: Pendapat Ibu Lee Seung Gi tentang Lee Da In: Saya Mendapatkan Menantu Terbaik

Kemudian di hari yang sama, agensi Lee Da In juga mengumumkan kabar bahagia itu.

“Lee Da In akan menikah dengan Lee Seung Gi sebagai pendamping yang dapat diandalkan. Pernikahan akan digelar secara tertutup dengan kerabat dan kenalan dekat dari kedua keluarga," bunyi pernyataan agensi Lee Da In.

Mereka meminta restu hangat dan doa baik untuk masa depan pasangan Lee Seung Gi dan Lee Da In.

Lee Seung Gi dan Lee Da In pertama kali mengonfirmasi hubungan mereka pada Mei 2021.

Pasangan ini telah menjalin hubungan selama tiga tahun tetapi baru dipublikasikan pada tahun 2021 setelah outlet berita hiburan Dispatch menyampaikan berita tersebut.

Lee Da In, calon istri Lee Seung Gi. (Instagram @xx__dain)

Baca juga: Profil Lee Da In, Artis Korea yang akan Dinikahi Lee Seung Gi

Lee Da In (30), telah muncul dalam drama TV seperti Come and Hug Me, Dr. Prisoner dan Alice.

Dia adalah putri kedua dari aktris veteran Kyun Mi-ri, sementara kakak perempuannya Lee Yu-bi juga seorang aktris, dikutip dari Manila Times.

Selain itu, dia juga pemeran utama wanita kedua di drama Korea Hwarang.

Lee Seung-gi dikenal sebagai Ballad Prince yang memiliki banyak lagu hit seperti Because You're My Woman, Will You Marry Me, dan Return.

Dia telah mendapatkan pengakuan lebih lanjut sebagai aktor dan menjadi populer di Asia.

Lee Seung Gi terkenal melalui berbagai peran utama dalam drama populer seperti Shining Inheritance, My Girlfriend Is a Gumiho, The King 2 Hearts, Guga-ui Seo, You're All Surrounded dan A Korean Odyssey.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Artikel lain terkait Lee Seung Gi dan Lee Da In