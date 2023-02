Chord Gitar Lagu Gita Cinta - Chrisye Karya Guruh Soekarno Putra, Ost Film Gita Cinta dari SMA

TRIBUNNEWS.COM - Inilah Chord Gitar Lagu Gita Cinta yang dipopulerkan oleh Chrisye.

Lagu Gita Cinta merupakan lagu karya Guruh Soekarno Putra yang pernah dinyanyikan oleh Chrisye.

Kepopuleran Lagu Gita Cinta ini lekat dengan film Gita Cinta dari SMA yang diperankan oleh Rano Karno dan Yessy Gusman pada tahun 1979.

Melansir Instagram @segara_ega, pada tahun 2023 ini film Gita Cinta dari SMA dibuat ulang dengan menggandeng solois, Segara untuk mengisi soundtrack lagu berjudul “Gita Cinta” ini.

"Kini kucari celah bahagia, Di atas jalan nan penuh duri" begitulah penggalan lirik Lagu Gita Cinta.

Chord Gitar Lagu Gita Cinta - Chrisye karya Guruh Soekarno Putra

[intro]

F C A# A

D Bm

Mekar bersemi untaian kasih

G A

Jumpa cinta pertama



D Bm

Telah tertanam rindu dendam



G A

Semakin dalam semakin kelam

Dm G C

Masa remaja penuhlah sudah



Dm G C

Menjauh dari angan merapuh

A# G

Kini kucari celah bahagia



Em A

Di atas jalan nan penuh duri



Dm A#

Ku gapai-gapai kasih nan lurus



G# Gm

Engkau kini semakin jauh

G# Cm

Semakin jauh semakin jauh

A# Am A# Am

uuuuuu uuuuu



A# Am A#

uuuuu uuu

F#m B

Indah cinta berakhir duka



Em A

Mengalun sunyi dibuai mimpi

Dm G C

Masa remaja penuhlah sudah



Dm G C

Menjauh dari angan merapuh

[outro]

F C F C A#

