Chord Gitar
Chord Gitar dan Lirik Lagu Jangan Gila - BCL: Jangan Gila, Jangan Gila Sayang
Berikut chord gitar dan lirik lagu Jangan Gila dari penyanyi BCL. Dirilis pada 16 Agustus 2013.
Penulis:
Nurkhasanah
Editor:
Nuryanti
TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Jangan Gila dalam artikel ini.
Jangan Gila merupakan lagu dari penyanyi Bunga Citra Lestari atau yang akrab disapa BCL.
Lagu Jangan Gila dirilis pada 16 Agustus 2013.
Chord Gitar dan Lirik Lagu Jangan Gila - BCL:
Intro: Am Dm 3x E
Am Dm Am Dm
Maju mundur atas ke bawah
Am Dm E
Iya iya enggak enggak kenapa lagi
Am Dm
Apa pa sih maumu
Am Dm
Susah amat tinggal bilang
Am Dm E
ABCDEFJ and bla bla bla bla
Reff:
Am Dm Am Dm
Jangan gila, jangan gila sayang
Am G C E
Nanti kau menyesal
Am Dm Am Dm
Kira-kira kalau marah sayang
Dm G C E
Nanti kau menyesal
Am Dm Am Dm
Baik, ngambek, diam lagi diam lagi
Am Dm E
Enggak pernah jelas ampun aku
Am Dm
Apa pa sih maumu
Am Dm
Susah amat tinggal bilang
Am Dm E
ABCDEFJ and bla bla bla bla
Kembali ke Reff
Int. Am Dm 3x E
Am Dm 3x E
Musik: Am Dm Am Dm Am G C E
Kembali ke Reff 2x
Outro: Am Dm 3x E
Baca juga: Chord Gitar Into Your Arms - The Maine: Im Fallin In Love But Its Fallin Apart
(Tribunnews.com)
Sumber: TribunSolo.com
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Wanita - BCL feat Dipha Barus: Aku Wanita yang Sedang Jatuh Cinta
|Chord Gitar Cocaine - Eric Clapton: If You Want To Hang Out, You've Got To Take Her Out
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Like I Need U - Keshi: Pain, That’s an Option, No Time For Nonsense
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Satu Rasa - Sahara: Kala Ku Terjaga dari Lamunan