Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Jangan Gila - BCL: Jangan Gila, Jangan Gila Sayang

Berikut chord gitar dan lirik lagu Jangan Gila dari penyanyi BCL. Dirilis pada 16 Agustus 2013.

Penulis: Nurkhasanah
Editor: Nuryanti
zoom-inlihat foto Chord Gitar dan Lirik Lagu Jangan Gila - BCL: Jangan Gila, Jangan Gila Sayang
wartakota
Bunga Citra Lestari (36) menjadi salah satu pengisi acara dan membuka konser 'Romantic Valentine Concert With Ronan Keating', Pullman Hotel Central Park, Jakarta Barat, Sabtu (29/2/2020) malam. Berikut chord gitar dan lirik lagu Jangan Gila dari BCL. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Jangan Gila dalam artikel ini. 

Jangan Gila merupakan lagu dari penyanyi Bunga Citra Lestari atau yang akrab disapa BCL

Lagu Jangan Gila dirilis pada 16 Agustus 2013.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Jangan Gila - BCL:

Intro: Am Dm 3x E

Am    Dm         Am            Dm
Maju mundur atas ke bawah

       Am                    Dm     E
Iya iya enggak enggak kenapa lagi

             Am         Dm
Apa pa sih maumu

Am                Dm
Susah amat tinggal bilang

Am      Dm      E
ABCDEFJ and bla bla bla bla

Reff:

      Am    Dm      Am             Dm
Jangan gila,   jangan gila sayang

Am     G                C   E
Nanti kau menyesal

   Am   Dm   Am                  Dm
Kira-kira kalau marah sayang

Dm    G                 C   E
Nanti kau menyesal

Am    Dm            Am           Dm
Baik, ngambek, diam lagi diam lagi

       Am                 Dm E
Enggak pernah jelas ampun aku

             Am         Dm
Apa pa sih maumu

Am                Dm
Susah amat tinggal bilang

Am      Dm      E
ABCDEFJ and bla bla bla bla

Kembali ke Reff

Int. Am Dm 3x E
       Am Dm 3x E

Musik: Am Dm Am Dm Am G C E

Kembali ke Reff 2x

Outro: Am Dm 3x E

Baca juga: Chord Gitar Into Your Arms - The Maine: Im Fallin In Love But Its Fallin Apart

(Tribunnews.com)

Sumber: TribunSolo.com
Tags
chord gitar
Lirik Lagu
Jangan Gila
Bunga Citra Lestari
BCL
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