Chord Gitar dan Lirik Lagu Kelayung Layung - Denny Caknan: Ditumpakke Kereto Jowo

Simak chord gitar dan lirik lagu Kelayung Layung dalam artikel berikut ini.

Lagu berjudul Kelayung Layung yang dinyanyikan Denny Caknan dirilis pada 15 April 2022.

Chord gitar dan lirik lagu Kelayung Layung milik Denny Caknan

Intro :

Am Em Dm G

(2x)

Am Em

Ono tangis kelayung layung

Dm G

Tangise wong kang wedi mati

Am Em

Gedhongono kuncenono

Dm G

yen wes mati mongso wurungo

[Reff:]

Am Em

Ditumpakke kereto jowo

F C

Rodane..rodo manungso

Am Em

Ditutupi ambyang-ambyang

Dm G

Disirami banyune kembang

Am Em

Duh Gusti Allah

Am Em

Kulo nyuwun pangapuro

Dm G

Ning sayange wes ora ono guno…

Int :

Am Em Dm G

(2x)

Am Em

Ono tangis kelayung layung

Dm G

Tangise wong kang wedi mati

Am Em

Gedhongono kuncenono

Dm G

yen wes mati mongso wurungo

[Reff:]

Am Em

Ditumpakke kereto jowo

F C

Rodane..rodo manungso

Am Em

Ditutupi ambyang-ambyang

Dm G

Disirami banyune kembang

Am Em

Duh Gusti Allah

Am Em

Kulo nyuwun pangapuro

Dm G

Ning sayange wes ora ono guno

Kembali ke : Reff

