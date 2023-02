Lirik Lagu dan Terjemahan Friend of a Friend - New Hope Club: Maybe This Could Be Our Dance

Lirik lagu dan terjemahan Friend Of A Friend yang dinyanyikan oleh New Hope Club.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Friend of a Friend yang dinyanyikan oleh New Hope Club.

Lagu Friend of a Friend dirilis pada tahun 2017.

Lagu Friend of a Friend menjadi bagian dalam albun New Hope Club yang berjudul Welcome To The Club.

Lagu Friend of a Friend memiliki genre musik pop dan berdurasi 3 menit 12 detik.

Simak lirik lagu dan terjemahan Friend of a Friend yang dinyanyikan oleh New Hope Club dalam artikel berikut:

Saya melihat Anda berbicara dengan teman-teman Anda

I see you talking to your friends

Saya pikir saya tahu salah satu dari mereka

I think I know one of them

Mungkin ini kesempatanku

Maybe this could be my chance

Ketika Anda berjalan melewati pintu itu

When you walk right through that door

Anda melihat mata saya

You see my eyes

Aku melihat milikmu

I see yours

Mungkin ini bisa jadi tarian kita

Maybe this could be our dance

Ikuti aku, tidak akan hilang

Follow me, won't disappear

Saya tidak percaya

I can't believe