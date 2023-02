Inilah profil Yoo Ah In, aktor Korea yang diperiksa polisi terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Yoo Ah In.

Yoo Ah In lahir di Kota Daegu, Korea Selatan pada 6 Oktober 1986.

Dikutip dari Tribun Wiki, Yoo Ah In adalah anak bungsu dan memiliki dua kakak perempuan.

Semenjak masih bersekolah, Yoo Ah In memiliki cita-cita menjadi seniman.

Ketika berusia 15 tahun, Yoo Ah In pergi ke Seoul untuk mengejar kariernya di dunia hiburan.

Yoo Ah In pernah mengenyam pendidikan di Universitas Dankook di Korea Selatan.

Diketahui, Yoo Ah In pernah dikabarkan menderita tumor tulang.

Perjalanan karier

Yoo Ah In mengawali kariernya dengan membintangi drama 'Sharp 1' tahun 2003.

Diketahui, Yoo Ah In juga pernah muncul dalam satu episode 'April Kiss'.

Film pertamanya berjudul 'Skeletons In The Closet'.

Ia semakin dikenal saat membintangi drama 'Fashion King' tahun 2012.

Selain itu, Yoo Ah In sempat muncul pada drama 'Descendant of the Sun' bersama sahabatnya, Song Hye Kyo.

Tahun 2015, ia berperan menjadi Jo Tae Oh dalam film 'Veteran'.