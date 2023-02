Chord Gitar Serigala Petarung - Iksan Skuter: Aku Takkan Menyerah Tak Lelah

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Serigala Petarung dipopulerkan oleh Iksan Skuter.

Lagu Serigala Petarung dirilis pada tahun 2019.

Lagu tersebut termuat dalam album Iksan Skuter yang bertajuk Lumintu.

Serigala Petarung - Iksan Skuter

[Intro]

C

[Verse]

C Am Dm G

Aku tak akan pernah mati

C Am Dm G

Walau kau jatuhkan berkali-kali

C Am Dm G

Aku tak kan menyerah tak lelah

C Am Dm G C

Aku tak kan menangis mimpiku tak pernah habis

C

C Am Dm G

Walau sulit meski pahit ku jalani

C Am Dm G

Kerikil tajam duri menghalangi

C Am Dm G

Aku tak kan menyerah tak lelah

C Am Dm G C

Aku tak kan menangis mimpiku tak pernah habis

Am Em Dm G

Jika yang datang padamu itu tak membunuhmu

Am Em Dm G

Berarti yang datang padamu akan menguatkanmu

Am Em Dm G

Lakukan yang kau niatkan pasti ada jalan

C Am Dm G

Aku tak kan menyerah tak lelah

C Am Dm C G

Aku tak kan menangis mimpiku tak pernah habis

Am Em Dm G

Jika yang datang padamu itu tak membunuhmu

Am Em Dm G

Berarti yang datang padamu akan menguatkanmu

Am Em Dm G

Lakukan yang kau niatkan pasti ada jalan

C Am Dm G

Aku tak kan menyerah tak lelah

C Am Dm C G

Aku tak kan menangis mimpiku tak pernah habis

C Am Dm G C

(Tribunnews.com)