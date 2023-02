Daftar Nominasi Korean Music Awards 2023, NewJeans Kantongi 6 Nominasi

TRIBUNNEWS.COM - Berikut daftar nominasi Korean Music Awards 2023.

Diketahui, daftar nominasi Korean Music Awards 2023 telah diumumkan.

Dalam menentukan pemenang setiap tahunnya, Korean Music Awards 2023 berfokus pada pencaian musik sebagai kriteria utamanya.

Tidak hanya itu, Korean Music Awards 2023 juga befokus pada lagu dan album para musisi.

Mengutip dari Manilla Bulletin, Girl grup K-pop pendatang baru NewJeans muncul sebagai artis yang paling banyak dinominasikan dalam Korean Music Awards 2023.

Di Korean Music Aqards 2023, New Jeans mengantongi 6 nominasi.

Mulai dari Album of the Year, Best K-pop Album, Song of the Year, Best K-pop Song, Musician of the Year dan Rookie of the Year.

Sementara IVE mengantongi 3 nominasi dan (G)-IDLE mengantongi 3 nominasi.

Dikutip dari Soompi, berikut daftar Nominasi Korean Music Awards 2023:

Album of the Year

- 250 - PPONG

- The Black Skirts - TEEN TROUBLES

- Nucksal, CADEJO - Sincerely Yours

- Line and Circle - Night and Day