El Rumi Bicara Tentang Informasi di Media Sosial, Selalu Ada yang Berseberangan Pendapat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masifnya era digital saat ini menjadi momentum yang tepat bagi pengembangan potensi Gen Z yang dikenal sebagai generasi yang lahir dan tumbuh bersama perkembangan teknologi dan media sosial.

Melalui media digital tersebut, para Gen Z aktif mengekspresikan aspirasinya dan berkomunikasi dengan orang lain serta memberikan dampak positif sehingga memaksimalkan perkembangan Gen Z ini.

Penyanyi Ahmad Jalaluddin Rumi atau akrab dipanggil El Rumi mengatakan, di era digital seperti sekarang ini tidak semua informasi di media sosial dapat diterima dengan baik.

Baca juga: Warisi Label RCM, El Rumi Lakukan Ini untuk Pemanasan

Putra musisi Ahmad Dhani mengatakan, akan selalu ada pihak yang berseberangan dengan pendapat kita.

"Selalu ingat selama tujuan kita adalah memberikan dampak positif maka jangan pernah melihat hal tersebut menjadi penghambat,” tegas El Rumi saat Marina Beauty Journey 2022 yang berlangsung di Bali belum lama ini.

Dalam sesi bertema Impactimate Activity, bintang Marina ini melakukan berbagai aktivitas dalam sehari-hari dan berbagi cerita terkait pengembangan diri dan bagaimana membagi waktu di dunia hiburan namun tetap memprioritaskan pendidikan.

Urrofi, seorang Gen Z yang kerap membagikan tips dan trik terkait bagaimana membuat konten di media sosial dan sekarang dikenal sebagai Digital Content Creator menjadi mentor pada Impactivity Content Creator Class dan memberikan pembahasan mengenai the power of content in social media.

“Di era digital seperti saat ini, konten di media sosial memiliki peranan penting dan terbukti bisa mempengaruhi audiens yang melihat."

"Oleh karena itu, perempuan muda bisa memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk hal positif dengan cara membuat konten yang menginspirasi dalam hal kebaikan,” ungkap Urrofi.

Bubah Alfian yang merupakan Professional MUA juga menjadi mentor pada Impactivity Beauty Class membagikan pengalamannya terkait bagaimana menemukan pekerjaan sesuai dengan passion.

“Setiap perempuan perlu memperhatikan penampilan dan menemukan sisi terbaik dari penampilan yang dimiliki. Dengan begitu setiap perempuan bisa memancarkan kecantikan yang nyata dari luar dan dalam dengan potensi yang dimiliki,” pungkas Bubah.

Ia juga memberikan pelatihan kelas kecantikan serta insight terkait bagaimana bersinar dan memancarkan kecantikan dari dalam (inner beauty) dan semakin terpancar dengan kecantikan dari luar yang menawan melalui rangkaian produk Marina yang dapat menunjang penampilan dengan riasan yang flawless menggunakan Marina Glow Ready dan dioptimalkan melalui perawatan wajah dengan rangkaian Marina Expert White & Glow utamanya Face Serum.

Elfia Rahmi selaku General Manager Brand Investment & Consumer Engagement Marina menjelaskan bahwa komitmen Marina untuk memaksimalkan potensi dalam diri melalui Marina Beauty Journey berfokus pada pengembangan passion Gen Z untuk memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitar.

“Perjalanan para Bintang Marina ini tidak mudah karena mereka berhasil menyisihkan lebih dari 8.000 kandidat dari seluruh Indonesia dengan berbagai ide menarik dan kegiatan positif yang telah dilakukan hingga akhirnya tiba pada malam puncak acara pemberian penghargaan dan penobatan kepada 20 Bintang Marina 2022," katanya.