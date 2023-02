Jaz dan Sezairi Meriahkan 'Yang Tau-Tau Aja Showcase'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi asal Singapura, Sezairi Sezali kembali datang ke Indonesia.

Ia ikut memeriahkan intimate showcase bertajuk 'Yang Tau Tau Aja' di M Bloc, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Tak sendiri, Sezairi memeriahkan showcase tersebut bersama deretan musisi lain yakni Jaz Hayat, Aziz Hedra, Aisha Retno, Aruma, dan musisi lain.

Momen usai dirinya tampil kembali di Indonesia diunggah oleh Sezairi dalam akun media sosial Instagram miliknya.

"Thank you for coming to #yangtautauaja," kata Sezairi Sezali dikutip Tribunnews.com dari Instagram, Jumat (10/2/2023).

Sebagai pembuka penampilan, Sezairi membawakan beberapa lagu khas miliknya yang santai dan cocok untuk memaksimalkan suasana malam, termasuk single hit nya ‘It’s You’.

Ketika membawakan Its You, memasuki verse kedua, tiba-tiba Kaleb J naik keatas panggung dan menyanyikan kelanjutannya. Sontak penonton pun mendadak makin riuh melihat penampilan tersebut.

"Shout out to my bro @kalebjonath for making a surprise appreance to sing 'Its You' with me," ucap Sezairi.

Setelah Sezairi ada Aruma yang baru merilis satu lagu tapi sudah berhasil meraih 17 juta pendengar.

Selain ‘Muak’, Aruma juga membawakan beberapa cover lagu lain yang membuat pengunjung turut karaoke.

Jaz yang hadir membawakan lagu mulai dari ‘Kasmaran’, ‘Dari Mata’, hingga lagu terbarunya yang baru rilis, ‘Move On Tutorial’.

Di momen itu juga ada penghargaan dari Sony Music Entertainment Indonesia yang diserahkan oleh Muhammad Soufan selaku Pres Dir Sony Music Entertainment Indonesia.

Penghargaan yang dicapai antara lain adalah 4 Times Platinum atas single It’s You dari Sezairi, Gold untuk single W.H.U.T. dari Aisha Retno, 7 times Platinum untuk album Transisi dan Sinergi dari Jaz dan most stream single by a new comer untuk Aruma.