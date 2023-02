Sebelum Love To Hate You, Ini Daftar Drama Korea yang Dibintangi Yoo Teo dan Kim Ok Bin

Poster drama Korea Love To Hate You, menampilkan Yoo Teo dan Kim Ok Bin. Sebelum dipertemukan di drama Love To Hate You, Yoo Teo dan Kim Ok Bin telah membintangi sejumlah drama.

TRIBUNNEWS.COM - Drama Korea terbaru Love To Hate You sudah dapat disaksikan di Netflix mulai Jumat, 10 Februari 2023.

Drama Love To Hate You berkisah tentang Yeo Mi-ran (diperankan oleh Kim Ok-bin) dan Nam Kang-ho (diperanakan Teo Yoo), dua orang yang tidak percaya pada cinta.

Mengutip hitc.com, Yeo Mi-ran adalah pengacara pemula di Firma Hukum Gilmu, yang seringnya bekerja melalui industri hiburan Korea Selatan yang ramai di bidang musik, film, dan televisi.

Mi-ran awalnya tidak tertarik untuk menemukan cinta sejatinya.

Ia hanya mengejar prospek kariernya yang ambisius.

Ia benci kalah dari pria dalam hal apa pun.

Di sisi lain, Kang-ho adalah salah satu aktor pria papan atas yang bekerja di industri hiburan Korea Selatan.

Berkat ketampanan, kecerdasan, dan semangat akting yang tak tergoyahkan, dia dicintai oleh wanita di seluruh negeri.

Namun, meski dia sangat dikagumi dalam film romantis; di dunia nyata, dia sebenarnya sangat tidak percaya pada wanita.

Love To Hate You (Netflix)

Mengenal lebih dekat dengan dua pemeran utama drama Love To Hate You, Kim Ok-bin dan Teo Yoo.

Kim Ok-bin/Kim Ok-vin (3 Januari 1987 (usia 36 tahun)

Mengutip thefamouspeople.com, Kim Ok-bin adalah seorang aktris Korea Selatan yang meraih popularitas global melalui film horor 'Thirst'.

Berasal dari latar belakang yang sangat sederhana, Kim Ok-bin memasuki industri ini setelah berpartisipasi dalam kontes kecantikan online.

Dia memulai debutnya pada tahun 2005 dengan serial TV 'Hanoi'.

Dia juga menjadi salah satu pemeran utama untuk film 'Voice' tahun 2005.

Dia kemudian tampil dalam film-film seperti 'Arang' dan 'Thirst'.

Setelah itu, ia membintangi beberapa film yang sangat dihargai seperti 'The Front Line' dan 'Over My Dead Body' dan serial TV seperti 'Blade and Petal' dan 'War of Money'.

Kim Ok-bin/Kim Ok-vin (Instagram @kimokvin)

Berikut daftar drama yang dibintangi Kim Ok-bin, sebelum Love To Hate You.

2023 - Arthdal Chronicles Season 2 sebagai Tae Al Ha

2021 - Dark Hole - sebagai Lee Hwa Sun

2019 - Arthdal Chronicles Part 3: The Prelude to All Legends sebagai Tae Al Ha

2019 - Arthdal Chronicles Part 2: The Sky Turning Inside Out, Rising Land sebagai Tae Al Ha

2019 - Arthdal Chronicles Part 1: The Children of Prophecy sebagai Tae Al Ha

2018 - Children of a Lesser God sebagai Kim Dan

2014 - Yoo Na's Street sebagai Kang Yoo Na

2013 - Sword and Flower sebagai Princess So Hee/ So Moo Young

2007 - Money's Warfare sebagai Lee Soo-Young

2006 - Over the Rainbow sebagai Jung Hee Soo

2006 - Hello, God sebagai Eun Hye

2005 - Hanoi Bride sebagai Ly Thi Vu

Teo Yoo 11 April 1981 (umur 41 tahun)

Mengutip mydramalist.com, Yoo Teo atau Teo Yoo adalah aktor dan sutradara Korea yang lahir dan besar di Cologne, Jerman.

Yoo Teo mulai berakting saat belajar di Institut Teater dan Film Lee Strasberg, NY pada usia 20 tahun.

Ia kemudian melanjutkan studinya dalam kursus intensif di Royal Academy of Dramatic Art, London.

Setelah berakting di berbagai film independen dan produksi teater di New York dan Berlin, dia pindah ke Seoul pada tahun 2009.

Teo Yoo (Instagram @teoyoo)

Berikut daftar drama yang pernah dibintangi Teo Yoo sebelum Love To Hate You.

2023 - The Worst Boy in the World

2021 - Dr. Brain sebagai Sekretaris Yoon

2020 - The School Nurse Files sebagai Mr. Mackenzie [Guru Bahasa Inggris]

2020 - Money Game sebagai Eugene Han [Manager cabang Bahama New York]

2019 - Chocolate sebagai Kwon Min Sung

2019 - Vagabond sebagai Jerome / Park Su Chan

2019 - Arthdal Chronicles Part 3: The Prelude to All Legends sebagai Ragaz

2019 - Arthdal Chronicles Part 2: The Sky Turning Inside Out, Rising Land sebagai Ragaz

2019 - Arthdal Chronicles Part 1: The Children of Prophecy sebagai Ragaz

2017 - Live Up to Your Name sebagai pria di bar (Ep.1)

2016 - The Cravings Season 2 sebagai Yoo Tae Oh

