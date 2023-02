Alasan Ressa Herlambang Baru Bongkar Masalah Keluarga Bangkrut hingga Pernah Tinggal di Rumah Petak

TRIBUNNEWS.COM - Ressa Herlambang mengungkapkan alasan baru membongkar masalah keluarganya yang bangkrut.

Kondisi keluarga Ressa Herlambang sempat terpuruk pada tahun 2010.

Namun, kabar tersebut baru mencuat di publik saat ini.

Dikutip dari YouTube SCTV, Minggu (12/2/2023), Ressa Herlambang mengaku keluarganya pernah mendapat kejadian mistis.

"Jadi 2010 itu kejadian bola api datang ke rumah, Bro, di kolam renang."

"Yang ngelihat si Ricky kembaranku, aku pisah rumah kan."

"Bola api datang, jatuh di situ," terang Ressa Herlambang.

Setelah kejadian tersebut, bisnis keluarga Ressa Herlambang hancur.

Ressa Herlambang menyampaikan juga sebelum sang ibu meninggal dunia, beliau sempat ingin menghubungi Raffi Ahmad.

"Terus semua bisnis hancur, and then sampai mama sebelum meninggal kemarin sempet nyari nomor teleponmu."

"'Mas, tau nggak nomornya Raffi?' 'Nggak tau, Ma, kenapa?' 'Nggak papa'."

"Mungkin she wanna say something atau apa, aku bilang 'Coba hubungi DM'," ucap Ressa.

Ressa pun mengaku teringat dengan pesan sang ibu untuk tak menunjukkan kondisinya saat kesusahan.

Kendati demikian, kini kondisi Ressa sudah lebih baik.