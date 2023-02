Westlife Bahagia Bisa Sapa Penggemar di Indonesia Lewat Konser The Wild Dreams Tour

TRIBUNNEWS.COM - Boy band asal Irlandia, Westlife kembali menggelar konser di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (11/2/2023) malam.

Konser ini dipromosikan oleh PK Entertainment dan Sound Rhythm.

The Wild Dreams Tour menghadirkan Westlife untuk lebih dekat dengan penggemar mereka daripada sebelumnya.

Mereka membawakan lagu-lagu nostalgia, di antaranya 'Swear It Again', 'Flying Without Wings' dan 'World of our Own' serta lagu pop baru dari album baru mereka 'Wild Dream'.

“Kami sangat bersemangat untuk mengumumkan berita tentang The Wild Dreams Tour dan akhirnya kembali tampil untuk semua penggemar kami di Jakarta, Indonesia," kata Westlife, dikutip dari laman westlifeinjakarta.

Westlife mengatakan tur ini adalah momen berharga setelah semua yang mereka lewati selama ini.

Wild Dreams Tour menjadi perayaan besar-besaran dan akan membawa Westlife lebih dekat dengan penggemar kami daripada sebelumnya.

Ratusan Personel Polisi Amankan Lokasi

Terkait konser Westlife, Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema pengamanan dengan menyiagakan ratusan personel gabungan di lokasi.

"Ada sebanyak 785 personel gabungan yang disiagakan di lokasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi, Sabtu (11/2/2023).

Trunoyudo mengatakan pihak panitia telah mengatur penonton yang datang dengan membagi dua pintu masuk.

Hal ini untuk mengantisipasi adanya kepadatan penonton dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Flow penonton masuk pertama lewat pintu 5 (FX) Plaza Timur lanjut ringroad masuk ke lokasi dr jalur VIP Gerbang I) GBK. Kedua, lewat pintu 10 lanjut arah gerbang H ringroad lanjut jalur VIP (Gerbang I)," tuturnya.

WESTLIFE - Boyband asal Irlandia Westlife tampil membawakan beberapa lagu di Jatim International Expo (JIE), Surabaya, Minggu (25/9/2022). Konser akbar Westlife dengan personil Shane, Kian, Nicky & Mark ini bertajuk ?The Wild Dreams Tour 2022? dengan sponsor tunggal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) yang dipromotori oleh Otello Asia dan Neutro Live. (SURYA/HABIBUR ROHMAN) (SURYA/HABIBUR ROHMAN)

Selain itu, panitia juga sudah mempersiapkan lahan parkir untuk kendaraan penonton yang datang untuk menonton Westlife.