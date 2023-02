Hengky Supit Datang Khusus Dari Belanda Demi Rilis Tiga Single Barunya Whizzkid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Band rock yang tenar di Indonesia sejak 1990-an, Whizzkid, meluncurkan tiga single baru, masing-masing berjudul Saling Menjaga, Biar Kutemui, dan Baju.

Lagu-lagu itu dapat dinikmati oleh penggemar musik melalui berbagai plaftorm musik digital mulai 10 Februari 2023.

Untuk memproduksi single baru itu, vokalis Whizzkid, Hengky Supit, terbang khusus dari Belanda ke Indonesia. 20 hari dia berada di Jakarta untuk menuntaskan rekaman ketiga lagu itu.

“Gak bisa lama-lama di Jakarta, karena di Belanda saya ada kewajiban bekerja. Jadi begitu penggarapan lagu selesai, saya harus langsung kembali ke Belanda,” ungkap penyanyi yang meraih The Best Vocalist Festival Rock se-Indonesia ke-6 Versi Log Zhelebour itu.

Meski terikat sebagai karyawan pada sebuah perusahaan di Belanda, Hengky menyatakan sanggup untuk melaksanakan konser Whizzkid di Indonesia, sepanjang pelaksanaanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

Misal ada promotor yang berminat membuat konser Whizzkid sebanyak lima hingga 10 tempat di Indonesia dalam waktu dua minggu, Hengky dapat memenuhinya.

“Kalau hanya untuk satu show, itu agak merepotkan. Tapi lima hingga 10 show selama dua minggu, itu lebih mungkin untuk saya tunaikan,” jelasnya.

Whizzkid merupakan band yang malang-melintang di berbagai festival musik di Indonesia. Dalam berbagai ajang kompetisi, band ini selalu hadir sebagai pemenang.

Pada Festival Rock se-Indonesia ke-6 Versi Log Zhelebour 1991, Wizzkid menyabet tiga gelar, yaitu The Best Performance, The Best Vocalist, dan Runner-up (Juara II).

Saat ini Whizzkid diisi oleh personel yang sama dengan formasi awal didirikannya pada 1987, yaitu: Hengky Supit (Vokal), Ayat (Gitar), Jaya (Gitar), Achonk (Bass), Agyl (Drum).

“Kami bersyukur bisa bertahan dengan formasi yang sama hingga saat ini, dalam kondisi terus berkarya. Kami nge-band bukan hanya memainkan musik, tetapi juga membangun persaudaraan,” tutur Ayat, gitaris Whizzkid.

Whizzkid memasuki kancah industri musik di bawah binaan Ian Antono, pentolan band legendaris God Bless. Lahirlah saat itu album Gadis Kecil dan single Percayalah.

Selanjutnya mereka merilis album Langgam Cinta dan Whizzkid 2000. Kedua album ini tanpa kehadiran Hengky Supit yang sedang dalam fase awal tinggal di Belanda.

Posisi vokal digantikan oleh Benny.

Seluruh single baru Whizzkid kali ini dilengkapi dengan video klip yang digarap secara apik oleh Atta. Selain untuk mengilustrasikan musik dan lagu baru, ketiga video klip itu juga dimaksudkan sebagai pelepas rindu bagi para penggemar Whizzkid.

“Sudah lama wujud kami tak hadir. Oleh sebab itulah kali ini kami bikin video klip, agar para penggemar dapat melihat kondisi kami saat ini. Obat kangen,” kata Ayat.

“Fisik kami saat ini jelas berbeda dengan kondisi 30 tahun yang lalu. Namun semangat kami dalam bermusik masih sama besarnya,” kata Achonk, pembetot bass Whizzkid.

“Usia bukan hambatan untuk berkarya,” kata Agyl, sang penggebug drum.

“Semoga bisa pula bertemu bertemu langsung dalam kesempatan show,” ujar Jaya.