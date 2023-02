Phoebe Paris Jadikan Lagu 'My Promise' Kado Valentine untuk Ibunya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Phoebe Paris Remyvone atau yang akrab disapa Phoebe baru saja merilis single terbaru berjudul 'My Promise'.

My Promise merupakan single ke-6 dari Phoebe. Lagu itu ia jadikan hadiah ulang tahun untuk sang bunda sekaligus bertepatan dengan momen hari kasih sayang alias valentine.

“Aku sempat bingung waktu mau kasih hadiah untuk mami," ujar Phoebe Paris dalam wawancara virtual, Senin (13/2/2023).

"Karena menurutku gak ada barang apa pun di dunia ini yang bisa menggantikan perjuangan membesarkan anak-anaknya sampai saat ini ," kata Phoebe.

Lagu tersebut menceritakan tentang kedekatan dan rasa cinta antara anak dengan ibunya. Ia ingin memberikan janjinya untuk tidak mengecewakan ketika beranjak dewasa.

Baca juga: Hengky Supit Datang Khusus Dari Belanda Demi Rilis Tiga Single Barunya Whizzkid

“Lewat lagu ini aku ingin berterima kasih sama mami karena telah membesarkan aku sampai sekarang dengan penuh cinta dan kesabaran," tutur Phoebe.

"Tanpa mami aku gak bisa berada di posisi sekarang. So, thank you mom and I love you so much ,” ungkapnya.

Masih seperti single-single sebelumnya, 'My Promise' ditulis oleh Phoebe sendiri dengan bantuan dari Denny dan Didan eks ME sebagai produser.

Bertepatan pada hari kasih sayang, yaitu 14 Februari tahun ini, single dan music video My Promise akan dirilis serentak di streaming platform kesayangan pendengar musik.