Profil Rihanna, Penyanyi yang Umumkan Kehamilan Keduanya di Super Bowl 2023

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Rihanna, penyanyi yang mengumumkan kehamilan kedua dengan rapper A$AP Rocky di acara Super Bowl Halftime 2023.

Diketahui, Rihanna menjadi penampil di acara Super Bowl yang diadakan di Phoenix Sunday pada Minggu (13/2/2023), kemarin.

Rihanna tampil di Super Bowl 2023 dengan menggunakan jumpsuit merah cerah yang dilapisi bodysuit ketat dan memamerkan perutnya yang telah membesar.

Rihanna menjadi wanita hamil pertama yang menjadi penampil pertunjukkan Super Bowl 2023, dikutip dari People.

Rihanna memainkan pertunjukan besar di saat-saat pembukaan penampilannya.

Ia tampak menggosok perutnya dan meninggalkan ritsleting pakaiannya agar perutnya yang membesar terlihat.

Mengutip dari FoxNews, membuka Super Bowl 2023 dengan membawakan lagunya yang berjudul "B---h Better Have My Money".

Selain itu, Rihanna tampak membawakan lebih dari 10 lagu di Super Bowl 2023.

Di antaranya, "Where Have You Been?" "Only Girl in the World," "We Found Love," "Rude Boy," "Work," "Wild Thoughts," "Pour It Up," "All of the Lights," "Run This Town," "Umbrella," and "Diamond."

Lalu siapakah Rihanna?

Berikut profil singkat Rihanna:

Robyn Rihanna Fenty atau yang dikenal dengan Rihanna merupakan penyanyi dan penulis lagu asal Barbados.

Rihanna lahir di Saint Michael, Barbados pada 20 Februari 1988, dikutip dari The Famous People.

Rihanna memiliki dua saudara kandung dan tiga saudara tiri.