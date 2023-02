Slamet Rahardjo Pertama Kali Perankan Karakter Antagonis di Series Katarsis

Aktor senior, Slamet Rahardjo Djarot membacakan penggalan novel berjudul Arus Balik karya Pramoedya Ananta Toer di Galeri Indonesia Kaya, Grand Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2018). Novel tersebut mengisahkan, sebuah kejayaan kerajaan yang runtuh karena kurang cakap mengelola pemerintahannya. TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktor senior Slamet Rahardjo turut membintangi series berjudul Katarsis.

Dalam series ini, Slamet berperan sebagai Heru yang merupakan peran antagonis di series ini.

Dari awal berkarier hingga kini, Slamet Rahardjo mengaku 90 persen perannya selalu protagonis.

Katarsis menjadi pertama kalinya ia bintangi peran antagonis.

"Ini pertama kalinya saya jadi jahat. Presentasenya sangat jomplang. Hampir 90 persen dalam karier, saya protagonis. Saya kadang main antagonis tapi tidak seekstrem ini," kata Slamet Rahardjo ditemui di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2023).

"Saya bilang pada semua sutradara don't tell me the story, show me the story," lanjutnya.

Slamet mengatakan pernah memerankan karakter antagonis. Tetapi konsepnya kala itu berbeda dengan Katarsis.

"Saya pernah ada di film sebagai orang jahat, ceritanya tentang politik. Tetapi ini berbeda. Kalau waktu itu pengertian aku itu negara, Indonesia. Sementara di serial ini, aku secara pribadi jahat, itu berbeda," ujar Slamet.

Slamet Rahardjo mengaku sangat menikmati perannya sebagai Heru dalam series ini.

"Kesulitan aktor itu enggak bisa pilih protagonis terus. Kalau bisa kita melayani permintaan dari sebuah peristiwa, itu juga sebuah risiko. Harus dicintai, harus dijalani," ungkap Slamet.

Series Katarsis diangkat dari novel berjudul sama karya Anastasia Aemilia.

Selain Slamet Rahardjo, series Katarsis juga dibintangi oleh Pevita Pearce, Revaldo, Sigi Wimala, Bront Palarae, Prisia Nasution, dan Shareefa Daanish.

Series yang disutradarai Randolph Zaini ini akan hadir sebanyak 8 episode dan tayang di Vidio mulai 16 Februari 2023.