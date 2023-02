Tampil di Super Bowl 2023, Rihanna Ungkap Kehamilan Keduanya dengan ASAP Rocky

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Hollywood, Rihanna mengungkap kehamilan keduanya saat tampil di Super Bowl Halftime 2023 pada Minggu (12/2/2023).

Rihanna mengenakan kostum berwarna merah yang memperlihatkan bentuk perutnya.

Ia mengenakan mantel merah panjang yang tidak dikancingkan untuk memamerkan perutnya yang membesar.

Ketika menyanyikan lagu B**** Better Have My Money, Rihanna terlihat membelai perutnya dan memperlihatkan kegembiraannya.

Perwakilan dari pihak Rihanna mengonfirmasi kehamilan Rihanna, tak lama setelah ia selesai bernyanyi, dikutip dari USA Today.

Rihanna memiliki seorang putra dengan rapper A$AP Rocky yang lahir pada Mei 2022.

Saat kehamilan pertamanya, Rihanna pernah mengatakan menjadi orang tua dengan Rocky bukanlah sesuatu yang direncanakan, namun mereka tidak menentang gagasan itu.

"Itu terjadi saat tes kehamilan. Saya tidak ingin membuang waktu," katanya saat mengetahui dia hamil untuk pertama kalinya.

"Saya memanggil Rocky ke dalam dan menunjukkannya. Kemudian, saya berada di kantor dokter keesokan paginya dan perjalanan kami sebagai orang tua dimulai," katanya.

Pada tahun 2020, Rihanna mengungkapkan dirinya ingin memiliki tiga atau empat anak dalam 10 tahun ke depan.

"Saya tahu saya ingin hidup secara berbeda," katanya kepada British Vogue tentang masa depannya.

Rihanna saat tampil di Super Bowl Halftime 2023 pada Minggu (12/2/2023). (YouTube NFL)

Persiapan Rihanna untuk Tampil di Super Bowl 2023

Pada konferensi pers pada Kamis (9/2/2023) yang diadakan oleh Apple Music, Rihanna merenungkan bagaimana kelahiran putranya memengaruhi keputusannya untuk mengambil penampilan di Super Bowl pada Minggu (12/2/2023).

"Saat kamu menjadi seorang ibu, ada sesuatu yang terjadi begitu saja di mana kamu merasa bisa menguasai dunia. Kamu bisa melakukan apa saja, dan Super Bowl adalah salah satu panggung terbesar di dunia," kata Rihanna, dikutip dari People.