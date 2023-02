Stevan Pasaribu Sukses Bikin Penggemar Riuh Lewat Penampilan Spesialnya di Hari Valentine

Tribunnews.com/bayu Indra Permana

Di momen hari kasih sayang atau biasa disebut Valentine's Day, musisi Stevan Pasaribu membuat sebuah penampilan spesial. Stevan Pasaribu ingin mengungkapkan perasaan hati terdalamnya dengan memberikan kejutan lewat penampilan spesial bertajuk 'Find Me on Your Valentine'.