Chord Gitar dan Lirik Lagu Bumerang - Tulus: Sibuk Merakit Bumerang Tuk Menyerangmu

[Verse]

C F C

Dia biarkan ku jatuh cinta

C F C

Lalu dia pergi se-enaknya

Am F C

Dihantui ragu tapi tak peduli

D G C

Gegabah jadi alasannya

C F C

Pandangan yang tak kan kulupa

C F C

Lama sudah aku tak punya

Am F C

Lalu dia pergi menunggu dipaksa

D G C

Di rayu untuk bicara

[Chorus]

C F

Sudah jauh kini aku berjalan tinggalkan dirimu

C F

Tak kulihat lagi apa yang membutakan ohh ragamu

Am F C G

Sementara kau sibuk dengan permainanmu

Am F C G

Dengan hati yang lain nama yang lain

Am F C G D

Sibuk merakit bumerang tuk menyerangmu

G C

Berbalik menyerangmu

[Verse]

C F C

Dia bilang telah salah sangka

C F C

Kekaguman keliru arah

Am F C

Puisi dan lagu yang sering kutulis

D G C

Hanya itu yang dia mau

D G

Tapi hati

[Chorus]

C F

Sudah jauh kini aku berjalan tinggalkan dirimu

C F

Tak kulihat lagi apa yang membutakan ohh ragamu

Am F C G

Sementara kau sibuk dengan permainanmu

Am F C G

Dengan hati yang lain nama yang lain

Am F C G D

Sibuk merakit bumerang tuk menyerangmu

G C

Berbalik menyerangmu

[Verse]

C F C

Tak ada maaf untuk dia

C F C

Nanti aku kan membalasnya

Am F C

Dia harus tahu cinta ini benar

D G C

Bukan hanya mau biasa

Am F C

Dia harus tahu cinta ini benar

D G C

Bukan hanya mau biasa

