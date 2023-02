Isyana Sarasvati Hingga David Bayu Siap Meriahkan Gelaran The Other Festival 

Pengisi acara dan tim produksi dari The Other Festival usai menggelar jumpa pers di kawasan Wijaya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023).

Laporan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gelaran konser The Other Festival akan segera digelar dengan dibintangi deretan musisi kenamaan.

Nama-nama besar seperti David Bayu dan Isyana Sarasvati akan memeriahkan konser yang akan diadakan pada 13-14 Meri 2023.

Tahun ini, gelaran tersebut mengangkat tema baru dan berani yakni Giant Steps, membawa semangat untuk mengambil langkah besar dengan menawarkan festival experience yang lebih beragam.

“The Other Festival ini bisa jadi platform bagi para seniman untuk menampilkan bakat mereka. Menemukan ide baru, terhubung dengan audiens, dan membalasnya dengan menjadikan sebuah perayaan bagi individu," ucap Artha Satya selaku perwakilan Managing Director Double Deer Group dalam jumpa pers di kawasan Wijaya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023).

Baca juga: Auto Fiksi Jadikan Rilis Singlenya Batu Loncatan Karir Personil Di Kancah Musik Tanah Air

"Ini karenanya kita pengen lebih menggrab musisi yang jarang ditampung diberbagai macam festival musik saat ini agar penonton bisa melihat kemampuan panggung mereka," beber Artha

Indisya Zealaikha selaku Head of Double Deer Experience mengungkapkan bahwa The Other Festival akan membawa beberapa musisi internasional demi memeriahkan gelarannya tahun ini.

"Itu semua menandai tujuan The Other Festival untuk menjadi melting pot terbaik bagi industri kreatif dengan menyatukan mitra pelaku, performer, sekaligus penonton dalam serangkaian kegiatan yang merayakan ekosistem di belakangnya," kata Indisya.

Sekedar informasi, The Other Festival akan menampilkan lebih dari 40 performer phase 1 Line Up seperti Hindia, Isyana Saraswati, HIVI, Nadin Amizah, The Adams, Sal Priadi, David Bayu, Sunset Rollercoaster, Coldiac, Leipzig, Jakarta Tenggelam dan lainnya.

Nantinya juga akan ada enam kolektif partisipan, serta lima sesi program talkshow dengan judul Adu Domba yang bisa dinikmati oleh audiens dalam rentang waktu dua hari.

The Other Festival akan kembali hadir di Parkir Barat, JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat pada 13 - 14 Mei 2023.

Pihak penyelenggara Double Deer Experience menyediakan total 18ribu penonton dan penjualan presale pada Sabtu 18 Februari 2023 dengan harga Rp599 ribu untuk dua hari.