Lirik dan Terjemahan Lagu Queen of My Heart - Westlife: I'll Always Look Back as I Walk Away

Berikut lirik dan terjemahan lagu Queen of My Heart yang dinyanyikan oleh Westlife.

Lagu Queen of My Heart dirilis pada tahun 2001 dan merupakan single dari album berjudul World of Our Own.

Official video lagu Queen of My Heart juga diunggah di YouTube Westlife pada 4 Oktober 2009.

Lirik Lagu Queen of My Heart - Westlife:

So here we stand in our secret place

Where the sound of the crowd is so far away

You take my hand, and it fees like home

We both understand, it where we belong

So do I say, do I say goodbye

We both have our dreams we both want to fly

So lets take tonight, to carry us through the lonely times

I'll always look back as I walk away

Memories will last for eternity

And all of our tears will be lost in the rain

When I found my way back to your arms again

But until that day, you know you are

The Queen of my heart

So lets take tonight, and never let go

While we dance we kiss, like there's no tomorrow

As the stars sparkle down, like a diamond ring

I'll treasure this moment, till we meet again

But no matter how far, away you may be

I'll just close my eyes, and your in my dreams

And there you will be, until we will meet

I'll always look back as I walk away

This memory will last for eternity

And all of our tears will be lost in the rain

When I found my way back to your arms again

But until that day, you know you are

The Queen of my heart

I'll always look back as I walk away

This memory will last for eternity

And all of our tears will be lost in the rain

When I found my way back to your arms again

But until that day, you know you are

The Queen of my heart, oh yeah, yes you are

Terjemahan Lagu Queen of My Heart - Westlife:

Jadi di sini kita berdiri di tempat rahasia kita

Di mana suara keramaian begitu jauh

Anda mengambil tangan saya, dan harganya seperti di rumah

Kami berdua mengerti, itu tempat kami berada

Jadi saya katakan, apakah saya mengucapkan selamat tinggal?

Kita berdua punya mimpi kita berdua ingin terbang

Jadi mari kita ambil malam ini, untuk membawa kita melewati masa-masa sepi

Aku akan selalu melihat ke belakang saat aku pergi

Kenangan akan bertahan selamanya

Dan semua air mata kita akan hilang dalam hujan

Saat aku menemukan jalan kembali ke pelukanmu lagi

Tapi sampai hari itu, Anda tahu Anda

Ratu hatiku

Jadi mari kita ambil malam ini, dan jangan pernah melepaskannya

Saat kita menari kita berciuman, seperti tidak ada hari esok

Saat bintang-bintang berkilauan, seperti cincin berlian

Aku akan menghargai momen ini, sampai kita bertemu lagi

Tapi tidak peduli seberapa jauh, Anda mungkin berada

Aku hanya akan menutup mataku, dan kamu dalam mimpiku

Dan di sanalah kamu, sampai kita bertemu

Aku akan selalu melihat ke belakang saat aku pergi

Kenangan ini akan bertahan selamanya

Dan semua air mata kita akan hilang dalam hujan

Saat aku menemukan jalan kembali ke pelukanmu lagi

Tapi sampai hari itu, Anda tahu Anda

Ratu hatiku

Aku akan selalu melihat ke belakang saat aku pergi

Kenangan ini akan bertahan selamanya

Dan semua air mata kita akan hilang dalam hujan

Saat aku menemukan jalan kembali ke pelukanmu lagi

Tapi sampai hari itu, Anda tahu Anda

Ratu hatiku, oh ya, ya kamu

