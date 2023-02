Lirik Lagu dan Terjemahan Sweetest Devotion - Adele: That Finally Feels Like Home

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Sweetest Devotion yang dipopulerkan oleh Adele.

Lagu Sweetest Devotion dirilis pada tahun 2015 dan telah ditonton sebanyak 1,6 juta kali di YouTube .

Lagu Sweetest Devotion memiliki genre musik indie dan memiliki durasi 4 menit 12 detik.

Simak lirik lagu dan terjemahan Sweetest Devotion yang dipopulerkan Adele dalam artikel berikut:

With your loving, there ain't nothing

Dengan cintamu, tidak ada apa-apa

That I can't adore

Bahwa aku tidak bisa memuja

The way I'm running, with you, honey

Caraku berlari, bersamamu, sayang

Means we can break every law

Berarti kita bisa melanggar setiap hukum

I find it funny that you're the only

Saya merasa lucu bahwa Anda satu-satunya

One I never looked for

Satu yang tidak pernah saya cari

There is something in your loving

Ada sesuatu dalam cintamu

That tears down my walls

Itu meruntuhkan tembokku

I wasn't ready then, I'm ready now

Saya belum siap saat itu, saya siap sekarang

I'm heading straight for you

Aku langsung menuju ke arahmu

You will only be eternally

Anda hanya akan selamanya

The one that I belong to

Salah satu milikku

The sweetest devotion

Pengabdian yang paling manis

Hitting me like an explosion

Memukulku seperti ledakan

All of my life, I've been frozen

Sepanjang hidupku, aku telah membeku

The sweetest devotion I've known

Pengabdian termanis yang pernah saya kenal

I'll forever be whatever you want me to be

Aku akan selamanya menjadi apapun yang kau inginkan

I'll go under and all over for your clarity

Saya akan pergi ke bawah dan ke atas untuk kejelasan Anda

When you wonder if I'm gonna lose my way home

Bila Anda bertanya-tanya apakah saya akan kehilangan jalan pulang

Just remember, that come whatever, I'll be yours all alone

Ingatlah, apapun yang terjadi, aku akan menjadi milikmu sendirian

I wasn't ready then, I'm ready now

Saya belum siap saat itu, saya siap sekarang

I'm heading straight for you

Aku langsung menuju ke arahmu

You will only be eternally

Anda hanya akan selamanya

The one that I belong to

Salah satu milikku

The sweetest devotion

Pengabdian yang paling manis

Hitting me like an explosion

Memukulku seperti ledakan

All of my life, I've been frozen

Sepanjang hidupku, aku telah membeku

The sweetest devotion I've known

Pengabdian termanis yang pernah saya kenal

I've been looking for you, baby

Aku sudah mencarimu, sayang

In every face that I've ever known

Di setiap wajah yang pernah saya kenal

And there is something 'bout the way you love me

Dan ada sesuatu tentang caramu mencintaiku

That finally feels like home

Yang akhirnya terasa seperti rumah

You're my light, you're my darkness

Kau cahayaku, kau kegelapanku

You're the right kind of madness

Anda adalah jenis kegilaan yang tepat

And you're my hope, you're my despair

Dan kau adalah harapanku, kau adalah keputusasaanku

You're my scope, everything, everywhere

Anda ruang lingkup saya, segalanya, di mana-mana

The sweetest devotion

Pengabdian yang paling manis

Hitting me like an explosion

Memukulku seperti ledakan

All of my life, I've been frozen

Sepanjang hidupku, aku telah membeku

The sweetest devotion I've known

Pengabdian termanis yang pernah saya kenal

Sweetest

Termanis

It's the sweetest

Itu yang paling manis

Sweetest

Termanis

It's the sweetest

Itu yang paling manis

Sweetest

Termanis

It's the sweetest

Itu yang paling manis

Sweetest

Termanis

It's the sweetest

Itu yang paling manis

Devotion

Kesetiaan

