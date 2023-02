Chika Agustine Mampu Bernyanyi Dengan Nada Tinggi Bisa Menciptakan Lagu Dan Bernyanyi Dalam 9 Bahasa 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah lepas dari masa pandemic, kini Panglima Records siap kembali memperkenalkan artis-artisnya dan siap menelurkan karya-karya terbaru dari seluruh artis-artisnya.

Berikut di bawah ini adalah daftar artis Panglima Records:

1. Angie Jasmine

2. Chika Agustine

3. Echa Dewi

4. Irma Glow

5. Diana Vanesha

6. Dewi Kharisma

7. Chika Dan Agus,

Dan lain sebagainya.

Dari masing-masing artis yang sudah di sebutkan di atas memiliki bakat yang luar biasa dan bervariasi. Agus Sukirno CEO Panglima Records menuturkan apa saja bakat yang di miliki dari setiap masing-masing artis label Panglima Records.

1. Angie Jasmine; Mampu bernyanyi dengan tambahan gerakan dance-nya yang lahir ke dalam dirinya dari turunan bunda-nya (Yulita Wibowo), yang dimana bunda-nya adalah seorang penulis buku "Let Me Tell You About Germany". Di samping itu Angie Jasmine juga memiliki bakat yang menguasai bicara 3 bahasa negara inggris, jerman, dan tentunya indonesia.

2. Chika Agustine; Mampu bernyanyi dengan nada tinggi, bisa menciptakan lagu, mampu bernyanyi 9 bahasa negara asing, sering membuat cerita pendek di blog-nya maupun di media sosialnya. Satu contoh judul cerita pendek yang telah di publikasi oleh Chika Agustine berjudul "Di Balik Hitam Masih Ada Putih Yang Tersimpan".

3. Echa Dewi; Mampu bernyanyi dengan suara yang sangat indah di dengar seperti memainkan vibra-nya, banyak menciptakan lagu, semangat dalam kariernya di musik maupun di luar musik, tidak pernah patah semangat dan yakin untuk terus maju ke depan.

4. Irma Glow; Mampu bernyanyi dengan ciri khasnya yang tidak pernah di lupakan, bisa menciptakan lagu, berhasil menciptakan suatu goyangan yang telah menembus hingga ke seluruh nasional. dengan nama goyangan khas milik-nya yaitu "Goyang Sampai Bawah". Yang telah di ciptakan sejak tahun 2018 di mainkan secara serentak bersama grup-nya bernama "Ladies Royal" dari panggung ke panggung.

Semakin mantap melangkah kedepan, Panglima Records telah menelurkan artis-artisnya yang bertalenta dan sangat berbakat.

Seperti yang di katakan oleh CEO Panglima Records, Agus Sukirno bahwa Panglima Records memiliki MOTO utama yang tidak akan pernah di lupakan, yaitu dengan kalimat "