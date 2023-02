Chord Gitar dan Lirik Lagu Rasa Sakit - Adista: Sunyinya Malam Hari Ini

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik Lagu Rasa Sakit yang dipopulerkan oleh grup musik Adista.

Lagu Rasa Sakit dapat dimainkan dari kunci gitar C.

Diketahui, lagu ini diciptakan oleh Akbar Adista.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Rasa Sakit - Adista

Intro C

C G Am Em F C G

.

C

Sunyinya..

G

malam hari ini

Am

Dinginnya..

Em

malam hari ini

F C

Tak ada yang temani disini,

G

sendiri..

.

C

Di sini..

G

ku di tinggalkannya

Am Em

Tak tahu apa sebabnya

F C

Rasanya ingin ku pergi bersama

G

dirinya..

.

Intro C G Am Em F C G

.

C

Ternyata..

G

ku ditinggalkannya

Am Em

Karena sebab orang tuanya

F C

Namun ku tak ada artinya

G

dengannya..

.

C

Jujur ku..

G

ku sayang padanya

Am Em

Setia.. ku menemaninya

F C

Hingga akhir menutup mata

G

bersamanya..

.

C G

Tak bisa.. ku menahan

Am Em

Rasa sakit.. yang ku rasa

F

Kini semuanya..

C G

telah sirna sudah..

.

Reff

C

Kau sakiti aku,

G

dustai aku

Am

dirimu selalu

Em

tinggalkan aku

F

Tak pernah mengerti

C G

dengan perasaanku..

.

C

Kau sakiti aku,

G

dustai aku

Am

dirimu selalu

Em

tinggalkan aku

F

Kau hanya bisa

C G

sakiti perasaanku..

.

Interlude C G Am Em F C G

.

C G

Tak bisa.. ku menahan

Am Em

Rasa sakit.. yang ku rasa

F

Kini semuanya..

C G

telah sirna sudah..

.

Reff

C

Kau sakiti aku,

G

dustai aku

Am

dirimu selalu

Em

tinggalkan aku

F

Tak pernah mengerti

C G

dengan perasaanku..

.

C

Kau sakiti aku,

G

dustai aku

Am

dirimu selalu

Em

tinggalkan aku

F

Kau hanya bisa

C G

sakiti perasaanku..

.

C

Kau sakiti aku,

G

dustai aku

Am

dirimu selalu

Em

tinggalkan aku

F

Tak pernah mengerti

C G

dengan perasaanku..

.

C

Kau sakiti aku,

G

dustai aku

Am

dirimu selalu

Em

tinggalkan aku

F

Kau hanya bisa

C G

sakiti perasaanku..

.

Coda C G Am Em F C G

C

