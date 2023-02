Erick Thohir Jadi Ketum PSSI, Andre Taulany: Semoga Amanah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Andre Taulany ikut mengucapkan selamat atas terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) periode 2022-2027.

Dalam laman Instagram, Andre mengunggah potret dirinya saat bersama Erick Thohir dengan menambahkan lagu dari Queen 'We Are The Champions'.

Andre Taulany berharap Erick Thohir bisa membawa persepakbolaan Indonesia menajadi lebih maju dan membanggakan dirancang internasional.

Selain itu Erick Thohir diharapkan dapat mengemban tugasnya secara amanah.

"Selamat kepada pak @erickthohir terpilih sebagai Ketua PSSI @pssi yang baru , semoga amanah dan bisa membawa persepakbolaan indonesia semakin maju dan membanggakan," tulis Andre Taulany, dikutip Tribunnews.com, Jumat (17/2/2023).

Kemudian ia tak lupa mengingat jasa Ketum PSSI periode 2019-2023, Mochamad Iriawan yang telah mengabdi untuk sepak bola Indonesia selama ia menjabat.

"Dan terima kasih juga kepada pak @mochamadiriawan84 atas pengabdiannya sebagai ketua PSSI terdahulu," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir resmi terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2022-2027.

Erick Thohir terpilih dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Erick Thohir meraih 64 suara, sementara La Nyalla Mattalitti meraih 22 suara.