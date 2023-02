J-Hope IN THE BOX, Film Dokumenter J-Hope BTS yang Rilis Hari Ini di Weverse dan Disney+ Hotstar

J-Hope IN THE BOX - Film dokumenter J-Hope BTS yang bertajuk "J-Hope IN THE BOX" telah dirilis Jumat, 17 Februari 2023 hari ini di Weverse dan Disney+ Hostar.

TRIBUNNEWS.COM - Film dokumenter member BTS yaitu J-Hope yang bertajuk "J-Hope IN THE BOX" telah dirilis Jumat, 17 Februari 2023 hari ini melalui Weverse dan Disney+ Hotsar.

J-Hope IN THE BOX menceritakan tentang perjalanan J-Hope membuat album solonya selama kurang lebih 200 hari, dikutip dari Soompi.

Tidak hanya itu, J-Hope IN THE BOX juga menceritkan di balik layar penampilan J-Hope di Lollapalooza, dikutip dari Moviecrow.

Di Lollapalooza 2022, J-Hope tampil sebagai artis Korea pertama yang menjadi headline festival.

Trailer J-Hope IN THE BOX

Pada trailer yang telah dirilis, diawali dengan penjelasan J-Hope tentang mengapa ia memulai proyek ini.

“Dunia tidak benar-benar tahu bagaimana J-Hope BTS membuat musik,” kata J-Hope.

Kemudian di balik layar J-Hope di studio rekaman dan ketika latihan dance, J-Hope menjelaskan ia ingin menyapa penggemarnya di seluruh dunia.

"Saya ingin keluar dari kotak dan menyapa dunia yang lebih besar," tambahnya.

J-Hope IN THE BOX Diproduseri Hybe

Mengutip dari The Hollywood Reporter, J-Hope IN THE BOX diproduseri oleh Hybe.

CEO Hybe, Park Ji-won menceritakan film dokumenter ini sebagai awal dari kolarobasi jangka panjang antara The Walt Disney Co. dan rumah studio BTS Hybe.

“Ini akan menjadi awal dari kolaborasi jangka panjang, di mana kami menghadirkan berbagai konten Hybe kepada audiens di seluruh dunia untuk penggemar yang menyukai musik dan artis kami,” kata Park Ji-won.

Sebagai informasi, kemitraan antara The Walt Disney Co. dan rumah studio BTS Hybe diumumkan pada Juni 2022.

Rencananya, mereka memproduksi lima proyek BTS untuk layanan streaming Disney, termasuk film konser sinematik 4K eksklusif, BTS: Permission to Dance on Stage, dan sebuah reality show perjalanan, In the Soup: Friendcation.

Dokumentasi asli, BTS Monuments: Beyond the Star , tentang perjalanan band juga terungkap.

(Tribunnews.com/Farrah Putri)

