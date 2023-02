Single 'So in Love’ Persembahan Dari Nath The Lions

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nath The Lions, ramai dijuluki sebagai ‘Indonesian queen of reggae’, betul-betul mengaum setelah lama terkapar pada masa pandemi lalu.

Belum lama merilis single ‘Santay Aja Lae’ pada November 2022, tiga bulan berselang kembali merilis single terbaru ‘So in Love’.

Perempuan dengan penampilan yang berciri khas reggae, berambut gimbal (dreadlock), Nath The Lions menunjukan sisi romantisnya yang dituangkan ke dalam lagu cinta ini, yang juga dirilis bertepatan dengan bulan penuh cinta, 17 Februari 2023.

Wita Wibisono kembali menjadi eksekutif produser Nath The Lions untuk single terbarunya.

"Saya senang bisa mendukung kawan perempuan untuk berkarya secara positif, apa pun bentuknya, akan saya dukung semampu saya. Women supporting women adalah bagian dari perjalanan saya merayakan hidup," selorohnya.

Dari semua lagu yang ditawarkan oleh Nath The Lions, Wita langsung tertarik pada ‘So in Love’.

'So in Love' bercerita tentang pasangan yang sedang dimabuk cinta. Dan, dua sejoli ini berkomitmen secara tulus, untuk menjalani hubungan menjadi sepasang kekasih," katanya.

Single kedua yang digarap oleh indie label Wonderful Wish untuk ratu reggae Indonesia ini, diharapkan akan terus menjadikan Nath The Lions sebagai penyanyi perempuan yang terus eksis berkarya, melalui genre musik Jamaika, reggae. Terimakasih supportnya DCDC, DELILAND, KISAH SPACE, MOVYA screenzine, KOSONG8PRO, REGGAENATION.

On All Digital Streaming Platform dan official youtube/Nath The Lions Tv

#naththelions #soinlove #queenofreggaeindonesia

Lirik "So in Love"

cipt. Nath The Lions

Baby when you hold me, my emotion made it clear

Just how much you meant to me while we are laying here

I listen to your heartbeat in the rythm with my own

With every pound of a warming sound

Keep me safe with the love you shown..

Hmm..baby..

Baby when you touch me with the hand so soft and strong

You wrap me in your warm embrace just where i belong

You hold me and comfort me all yhrough the night

Until you open up your arm to the first sight of daylight

Hmm..i'm so in love with you baby

My baby..baby

Baby when you kiss me before you start yout day

The happiness you bring my heart no words can ever say

You make my life so beautiful wonderful and new

You're my hopes, my dream ,you're my everything

I'm so in love with you..

Hmm..i'm so in love with you baby

My baby..baby