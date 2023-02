Tiga Composers Gandeng Pesinetron Hana Saraswati Rilis Single Everything Is You

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Group musik 3 Composers menggaet pesinetron Hana Saraswati dalam single terbaru berjudul 'Everything Is You'.

Bemby Noor menjelaskan bahwa ia bersama dua rekannya yakni Tengku Shafick dan Mario Kacang sengaja mengajak artis di luar industri musik.

Hal itu karena ada rasa penasaran dari para pesonil 3 Composers ketika berduet dengan artis dari bidang lain.

"Single terbaru kali feat Hana Saraswati judulnya 'Everything Is You', uniknya nih kita ngajak kolaborasi bukan dari industri musik, tapi dari seni peran, film, dan sinetron," terang Bemby Noor di kawasan Senayan Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2023).

"Emang ada rasa penasaran juga aktor atau aktris biasanya berakting, kira kira kalo nyanyi gimana. Itu tujuannya 3 Composers kolaborasi," lanjut Bemby Noor.

Tengku Shafick menjelaskan soal makna dari single yang ia dan dua rekannya bawakan bersama Hana Saraswati.

"Cerita biasa, sepasang kekasih pasti ada proses up dan down. Buat dia walaupun dia sering nyakitin pasangannya, dia ingin pergi, ternyata enggak bisa. Ternyata baru sadar bahwa, tak bisa tanpamu," terang Tengku.

Single bersama dengan Hana ini akan masuk ke dalam album terbaru 3 Composers yang diisi lagu-lagu duet dengan artis di luar industri musik.

Tiga nama sudah dikenalkan di album The Journey of 1 Decade 3 Composers, mereka adalah Rizky Billar, Nicky Tirta dan yang terbaru adalah Hana Saraswati.

"Rencana yang pasti 10 lagu dalam satu album ini. Kolaborasinya yang sudah kita rilis tiga bareng Rizky Billar, Nicky Tirta, dan Hana," terang Tengku Shafick.