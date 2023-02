Chord Gitar Pancarona - Barasuara: Melarutkan Anganku, Hati yang Meninggalkanmu

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Pancarona yang dipopulerkan oleh grup musik Barasuara.

Lagu Pancarona termuat dalam album kedua Barasuara yang bertajuk Pikiran dan Perjalanan.

Album tersebut dirilis pada tahun 2019 oleh label Darlin Records.

Pancarona - Barasuara

Em D

Melarutkan anganku

C G

Hati yang meninggalkanmu

Am G

Membiru, membisu

C#m D Bm Am D

Mereka lambat laun

Em D

'Kan merasa tak kuasa

C G

Menahan geram batinmu

Am G

Angkasa, samudra

C#m D E

Terhampar jawaban

G D Am

Kau mulai meragu akan isi hatimu

C

Pancarona

G Em Am

Segala perubahan dan ketidakpastian

C

Pancarona

Em D C Bm

Kesunyian melagukan kerinduan

A G C#m D

Kesepian, melankolia

C D Em C G

Kesunyian melagukan kerinduan

C D Em C#m D

Kesepian, melankolia

G C Am G

Oooo....

C

Jangan kau meragu

D

Jangan kau meragu

G

Jangan kau meragu

G D A C D

E B F#m

Kau mulai meragu akan isi hatimu

A

Pancarona

E C#m F#m

Segala perubahan dan ketidakpastian

A

Pancarona

C#m B F#

Jauh berlari dari apa yang kau cari

A

Pancarona

G#m G F#m E

Lekaslah pulang

