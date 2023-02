Drama Second 20s dan Sky Castle Tayang di TV, Simak Sinopsisnya

Cuplikan Drama Second 20s dan Sky Castle.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Drama Korea berjudul Second 20s dan Sky Castle akan tayang di NET TV pada 21 Februari 2023.

Untuk Second 20s akan tayang setiap pukul 10.00 WIB, sementara Sky Castle tayang pukul 18.00 WIB.

Dra Second 20s dan Sky Castle merupakan drama yang dapat membuat hati tersentuh serta relate dengan pengalaman hidup seseorang.

Second 20s adalah drakor bergenre komedi romantis yang dibintangi Choi Ji Woo dan Lee Sang Yoon.

Drakor yang disutradarai oleh Kim Hyeong Sik ini menceritakan tentang perempuan berusia 38 tahun bernama Ha No Ra (Choi Ji Woo).

Saat masih muda, ia punya mimpi menjadi penari. Namun, tiba-tiba Ha No Ra menikah dan menjalani kehidupan sebagai istri sekaligus ibu di usianya yang ke-19.

Tak disangka, ada suatu kejadian yang membuat No Ra kembali ke usia 20 tahun dan menjalani kesempatan kedua dalam hidupnya.

Tapi, perubahan umur yang dialami Ha No Ra pun berpengaruh terhadap kisah cintanya.

Berkat drakor Second 20s, Choi Ji Woo masuk nominasi Best Actress dan Two Star Award dari tvN10 Awards 2016.

Sementara itu, drama Sky Castle mengisahkan tentang empat keluarga yang tinggal di kawasan elite bernama Sky Castle.

Keempat keluarga tersebut tidak terlepas dari sifat ambisius untuk memenuhi ego dan gengsi akan status sosial mereka.

Empat keluarga itu punya ambisi yang membuat mendidik putra dan putri mereka layaknya di kerajaan.

Berbagai cara dikerahkan demi memenuhi kepuasan mereka tanpa memedulikan orang lain, hingga terjadi konflik antar penghuni Sky Castle.

Drakor Sky Castle berhasil membawa pulang berbagai penghargaan.

Mulai dari Drama Terbaik dan Lagu Tema Terbaik dari Korean Drama Awards 2019, hingga Seri Drama Terbaik dari Asian Television Awards 2019.

Selain itu, berkat peran Han Seo Jin dalam drakor ini, Yum Jung Ah meraih penghargaan Aktris Terbaik dari Baeksang Arts Awards 2019.