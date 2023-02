Dikaruniai Anak Pertama, Marcello Tahitoe: Genap di Usia 40 Tahun Jadi Bapak

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Marcello Tahitoe diliputi kebahagiaan. Sang istri Cindy Maria melahirkan anak pertama mereka, Senin (20/2/2023).

Kebahagiaan Marcello Tahitoe terasa lengkap karena anaknya lahir bertepatan dengan ulangtahunnya ke-40.

Kabar bahagia itu dibagikan Marcello melalui akun Instagramnya.

"Hello World!! My name is Dunia Tahitoe," tulis Marcello sebagai keterangan.

"Orang bilang “Life begins at 40”, gw baru tau bgt rasanya ini. Hari ini genap 40 dan langsung jadi Bapak."

"Kado ultah terindah dari Tuhan. Thank you Jesus," sambung vokalis grup band Dewa 19 itu.

Marcello Tahitoe pun memberikan apresiasi dan hormatnya kepada Cindy Maria, sang istri yang berjuang mengandung sang buah hati selama sembilan bulan.

"Shout out to my brave wife @cindymariatahitoe , yg udah kuat ngelewatin 9 bulan ini. I love you the most!" ujar Marcello Tahitoe.

Diberitakan sebelumnya, Marcello Tahitoe resmi melepas status lajangnya, dengan menikahi Cindy Maria di Bali, pada 25 Januari 2022.

Sebelum menikahi Cindy Maria, Marcello Tahitoe sempat menjalin hubungan asmara dengan Aurelie Moeremans.

Jalinan asmara Marcello Tahitoe dan Aurelie Moeremans pun terbilang serius. Mereka menjalaninya selama beberapa tahun, namun akhirnya kandas ditengah jalan. (ARI).