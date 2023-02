Festival Musik & Olahraga LifeFest 2023 Bakal Proteksi Para Pengunjung

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Penyelenggara LifeFEST 2023, Muhammad Triangga menyebutkan bahwa LifeFEST 2023 yang akan digelar pada tanggal 25 dan 26 Feberuari 2023 ini menjadi festival yang unik dan berbeda dari yang lain karena tidak hanya menghadirkan panggung musik, tetapi juga beragam aktivitas olahraga di dalam arena festival.

"Pengunjung tidak hanya dapat menikmati suguhan musik berkualitas dari line up musisi kenamaan Tanah Air, tetapi juga dapat berekspresi dan menyalurkan energi serta semangat mereka bersama teman atau keluarga, melalui berbagai aktivitas seru yang disediakan," ungkap Muhammad Triangga dalam jumpa pers LifeFEST 2023 yang digelar di Hotel Atlet Century, Senin (20/2/2023).

Untuk line up musisi, LifeFEST 2023 diakuinya berkolaborasi dengan 15 performer Tanah Air yang dijamin akan mengobati kerinduan teman-teman semua terhadap gelaran musik serta penampilan para musisi kesayangan, setelah hampir 3 tahun gerak kita terbatas oleh pandemi.

Sementara itu, Direktur Utama IFG Life, Harjanto Tanuwidjaja mengatakan, bahwa pihaknya berkomitmen untuk selalu mendukung kegiatan positif yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya melalui ajang LifeFEST 2023 ini.

"Pandemi mengajarkan banyak pihak mengenai betapa pentingnya menjaga kualitas hidup, LifeFEST merupakan ajang yang tepat untuk merayakannya. Marilah kita appreciating and celebrating life bersama di LifeFEST. Kami di IFG Life berkomitmen untuk mendukung kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti lewat LifeFEST 2023," kata Harjanto Tanuwidjaja.

Selain itu dikatakan Harjanto Tanuwidjaja, IFG Life akan memberikan proteksi kepada seluruh pengunjung yang hadir di LigeFEST 2023 ini.

"Dengan demikian, pengunjung LifeFEST 2023 bisa menikmati semua keseruan yang ada di venue dengan rasa aman dan nyaman karena terlindungi dari risiko yang bisa saja terjadi," tutur Harjanto Tanuwidjaja.

Selain Isyana dan King Nassar, LifeFEST 2023 juga akan menampilkan beragam jenis genre musik untuk berbagai generasi saat ini. Dimulai dari genre idol group seperti JKT48, band pop seperti Padi Reborn dan Gigi, hingga pop-rock seperti The Changcuters, The Adams, dan Tipe-X. LifeFEST 2023 juga akan menghadirkan jajaran musisi indie seperti Fourtwnty, Club Dangdut Racun, Reality Club,dan Coldiac. Untuk para penikmat musik dangdut, King Nassar dan Tessa Morena siap perform dan menggoyang panggung LifeFEST 2023.

Muhammad Triangga menjelaskan, dalam LifeFEST 2023 pihaknya menyediakan area spesial yang diberi nama Never Get Over Zone dan Never Break Over Zone.

Never Get Over Zone yang mengusung tagline “Desire, Spirit, Mind” menjadi area di mana pengunjung dapat membangkitkan kembali jiwa mereka melalui musik dan memori. Adapun, Never Break Over Zone yang mengusung tagline “Play, Passion, Limit” menjadi area bagi pengunjung yang ingin membebaskan gerak, menguji diri lewat olahraga, serta menemukan batasnya melalui berbagai kegiatan seru seperti panahan, baseball, arcade, dan lainnya.

“Kami sudah melakukan persiapan matang untuk menghibur para pengunjung, sekaligus menyiapkan manfaat perlindungan dari IFG Life bagi para pecinta musik dan olahraga yang datang. Pokoknya dijamin seru, asyik, sekaligus juga bermanfaat," ujarnya.