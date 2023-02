Kalahkan Lisa BLACKPINK, Jungkook BTS Jadi Solois K-Pop Tercepat Raih 500 Juta Streaming di Spotify

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM - Jungkook BTS lewat lagu kolaborasinya dengan Charlie Puth berjudul Left And Right kembali meraih prestasi.

Dilansir dari AllKpop, Senin (20/2/2023), kali ini lagu Left And Right berhasil mencapai 500 juta streaming (didengarkan) di layanan musik digital Spotify.

Pencapaian ini berhasil diraih Jungkook dalam waktu 232 hari setelah lagu dirilis.

Dengan begitu Jungkook berhasil mengalahkan Lisa BLACKPINK dalam posisi ini.

Lisa sebelumnya berhasil mendapat 500 juta streaming dalam waktu 309 hari lewat lagu Money.

Tak hanya itu, lagu Left And Right terus menunjukkan kesuksesan global dan memecahkan rekor baru serta mempertahankan stabilitasnya di tangga lagu global.

Setelah dirilis, video musik lagu kolaborasi Charlie dan Jungkook ini juga langsung trending di 81 negara.

Di antara negara tersebut adalah Indonesia, Mesir, Korea Selatan, Malta, Norwegia, dan Filipina menjadi negara yang berhasil membawa lagu tersebut untuk puncaki YouTube Trending Music.

Selain itu, Left And Right juga telah debut di puncak chart Spotify Top 50 Global dan 980 ribu streaming di di chart Top 50 Spotify US.