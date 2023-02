Penyanyi Pamungkas Jadikan Jakarta Sebagai Penutup Rangkaian Birdy South East Asia Tour

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Pamungkas akan menggelar konser di Jakarta sebagai penutup rangkaian Birdy South East Asia Tour.

Setelah menjalani perjalanan di empat negara Asia Tenggara dan 11 kota di Indonesia, Pamungkas aman menutup turnya dalam penampilan di Kelapa Gading pada Sabtu 25 Februari 2023 mendatang.

Pamungkas mengatakan pada awalnya tur tersebut hanya akan dilakukan di empat negara Asia Tenggara saja yakni Filipina, Malaysia, Thailand dan Singapura.

Akan tetapi penggemarnya di Indonesia protes karena ia hanya menggelar konser di negara lain sementara tak melakukannya di negara sendiri.

"Tadinya memang kita mau nahan dulu (buat) di Indonesia karena duitnya habis, mahal yaa," ujar Pamungkas sembari tertawa saat jumpa pers di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2023).

"Tapi karena fans Indonesia protes nggak manggung di Indonesia, terus dapat keluarga baru dari SRN Entertainment ya udah kita bikin sekalian 12 kota," tutur Pamungkas.

Sonya dari pihak SRN Entertaiment juga merasa dapat gayung bersambut ketika mengajak Pamungkas bekerja sama, sebab pihaknya mengklaim sudah mengincar musisi tersebut sejak lama.

"Pamungkas itu incaran kami tim SRN, kita udah kontak berkali-kali tapi ternyata lagi sibuk tur Asia. Akhirnya dapat respon terus gak sampai sebulan udah masuk kerjasamanya," beber Sonya.

Musisi Pamungkas baru saja sukses menggelar konser bertajuk 'Birdy South East Asia Tour' di Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura pada Agustus dan September 2022 lalu. (Instagram @pamunqkas)

Sekiranya sudah 11 kota sudah disambangi Pamungkas, diantaranya adalah Surabaya, Bali, Bandung, Makassar, Lampung, Yogyakarta, Pontianak, Balikpapan, Medan, Palembang, dan Banjarmasin.

Sebagai penutup, Pamungkas mengaku sudah menyiapkan sesuatu yang spesial di Jakarta, ia mengajak Rendy Pandugo, Matter Mos, dan Romantic Echoes untuk berkolaborasi.

"Besok sore latihan sama mas Rendy, Jack (Romantic Echoes), dan Matter Moss, kenapa tiga orang itu, karena dengan mereka juga gue punya lagu kolaborasi," tuturnya.

Dalam konser di Jakarta, Pamungkas akan tampil dengan durasi sekira 3 jam dengan membawakan 30 lagu.

Bukan hanya lagu dari album Birdy, ia akan mengajak para penggemarnya bernostalgia dengan lagu-lagu dari album Walk The Talk, Flying Solo dan Solipism 0.2.

"Memang akan ada beberapa lagu (album lain) karena tiga jam i have to think, gimana caranya biar nggak bosen, dari lagu ke lagu, tetap entertaining," ungkapnya.

Sekedar informasi, Birdy South East Asia Tour akan dihelat di Mahka Square Kelapa Gading, Jakarta, tiket konsernya ibisa didapatkan di Artatix.co.id.