Single Somebody's Plaeasure Masuk Playlist Viral 50 di Platform Streaming, Aziz Hedra: Unbelievable

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Aziz Hedra merasa bahagia karena single terbarunya 'Somebody's Pleasure' dapat sambutan baik dari pendengar musik.

Single tersebut masuk ke dalam playlist Viral 50 - Indonesia di Spotify, hal itu disampaikan oleh Aziz Hedra melalui sosial media Instagram miliknya.

"Unbelievable!!" tulisnya Aziz Hedra dikutip Tribunnews.com dari Instagram, Rabu (22/2/2023).

Ucapan terimakasih disampaikan Aziz Hedra kepada para platform Spotify dan label Sony Music Entertaiment Indonesia yang menaunginya.

"Thank you @spotifyid! And Thank you so much guys. Also thank you fams!," ungkap Aziz.

Dalam sesi wawancara beberapa waktu lalu, Aziz Hedra mengaku belajar bermusik sendiri dan mulai terkenal lewat cover lagu-lagu.

"Aku otodidak. Seiring berjalannya waktu aku selalu mengasah kemampuanku dalam bernyanyi," tuturnya.

Sekedar informasi, single 'Somebody's Pleasure' bercerita mengenai dorongan semangat untuk orang-orang yang tengah mengahadapi masalah atau cobaan.