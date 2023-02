Chord Gitar Durung Sanggup Lali - Ilux ID feat Woro Widowati: Angin Wengi Sampekno Roso Kangenku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Durung Sanggup Lali yang dibawakan oleh Ilux ID feat Woro Widowati.

Chord gitar Durung Sanggup Lali dimainkan dari kunci C.

Chord Gitar Ilux ID feat Woro Widowati - Durung Sanggup Lali

[Intro] C D Bm Em Am D G..

C D Bm Em Am D G..

G

angin wengi..

D

sampekno roso kangenku..

C D G

nganti saiki, durung sanggup lali..

C D

aku dewe ning kene

Bm Em

kroso sepi tanpo kowe

Am D G

tulungono padangono petenge uripku..

C D

aku seng gawe we lungo

Bm Em

ninggal getun ning dodo

Am D G

sak tuluse atiku njaluk sepuro..

[Reff]

C D

raono sing iso ngganteni

Bm Em

ceritomu sayang

Am D G

aku iseh tetep kelingan..

C D

raono seng iso ngganteni

Bm Em

kabeh kenangan

Am D G

panggah kowe seng paling tak sayang..

[Musik] C D Bm Em

Am D G..

C D Bm Em

Am D G..

G

angin wengi

D

sampekno roso kangenku

C

nganti saiki

D G

durung sanggup lali..

C D

aku dewe ning kene

Bm Em

kroso sepi tanpo kowe

Am D G

tulungono padangono petenge uripku..

C D

aku seng gawe we lungo

Bm Em

ninggal getun ning dodo

Am D G

sak tuluse atiku njaluk sepuro..

[Reff]

C D

raono sing iso ngganteni

Bm Em

ceritomu sayang

Am D G

aku iseh tetep kelingan..

C D

raono seng iso ngganteni

Bm Em

kabeh kenangan

Am D G

panggah kowe seng paling tak sayang..

C D

raono sing iso ngganteni

Bm Em

ceritomu sayang

Am D G

aku iseh tetep kelingan..

C D

raono seng iso ngganteni

Bm Em

kabeh kenangan

Am D G

panggah kowe seng paling tak sayang..

Am D G..

panggah kowe seng paling tak sayang..

