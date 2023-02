Kemeriahan Konser French Kiwi Juice di Jakarta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musisi, produser, dan multi-instrumentalis asal Prancis, French Kiwi Juice (FKJ) menggelar konser di Jakarta pada Kamis (23/2/2023) malam.

Konser ini merupakan bagian dari Tur Asia 2023, dan digelar di GBK Basketball Hall Senayan, Jakarta.

"Jakarta, senang akhirnya bisa ke sini ke Jakarta," kata pria bernama asli Vincent Fenton itu di atas manggung.

Dalam konsernya, FKJ membawakan album keduanya bertajuk VINCENT, yang dirilis saat pandemi Covid-19.

"Album ini lahir saat pandemi, dan menonjolkan elemen suara yang halus, tenang, dan penuh perasaan," ucap FKJ.

Adapun beberapa lagu hits seperti Sundays, Different Masks For Different Days, dan Ylang Ylang yang juga dibawakan.

Pantauan Tribunnews di lokasi, sebagian penonton sudah hadir sejak sore, meski konser dimulai pukul 20.00 hingga 22.00 WIB.

Dari penjelasan salah satu panitia Plainsong Live selaku promotor, konser FKJ di Jakarta ini dihadiri lebih dari seribu penonton.

Selain Jakarta, FKJ juga rencananya akan mengunjungi India, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Sebagai tambahan, moniker dari Vincent Fenton atau FKJ digambarkan sebagai seniman ulung dari skena elektronik Paris, pelopor, dan salah satu pembawa bendera genre musik French House yang baru.

Ia mempelajari desain suara untuk sinema secara formil dan menjadi musisi otodidak.

Reputasi panggungnya melambung tinggi berkat keberanian improvisasi dan keahlian live looping melalui Ableton Live yang menjadi ciri penampilan live solo-nya.